Bon Plan : Préparez votre propre gel antiseptique pour les mains

Une nouvelle dépense a vu le jour en même temps que le port du masque et les gestes barrières. Il s’agit du gel anti-bactérien pour les mains. Les produits du commerce ne sont pas toujours bien dosés, sont souvent très agressifs pour la peau et que dire de ceux qui ne désinfectent rien du tout. Pour remédier à cette dépense qui peut rapidement monter dans un budget mensuel, et surtout pour savoir exactement ce que vous utilisez, voici LA recette à l’efficacité prouvée et à faire soi-même !