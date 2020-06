Biolane Expert : La gamme qui prend soin de la peau de nos bébés

J’ai récemment eu la chance de tester la gamme “Biolane Expert” spécialement pensée pour la peau sensible de bébé. Proposée par les Laboratoires Biopha, elle se distingue grâce à son principe actif phare l’Inubiom®, qui protège la peau efficacement en l’hydratant en profondeur.

Biolane : Le spécialiste de l’hygiène de bébé

Biolane est une jolie marque française – basée en Vendée – spécialisée dans l’hygiène et les soins de bébé. Elle propose deux gammes de produits complètes, à commencer par la gamme “Douceur” disponible en GMS. Ainsi que la gamme “Expert” distribuée en pharmacie.

Elle a pour objectif de proposer des produits aux compositions respectueuses des peaux sensibles. Aussi, la plupart des soins sont sans parabènes, ni phenoxyethanol, ni phtalates, ni MIT, ni alcool. Et sont composés en moyenne de 95 % d’ingrédients d’origine naturelle. Bien sûr, chaque produit est testé et approuvé par des dermatologues avant d’être proposé à la vente. Soit, près de 50 ans d’expertise, autour d’un sujet important : la peau sensible de bébé.

Mon expérience avec Biolane

Si Biolane est une marque connue du grand public, c’est un peu par hasard que je l’ai découverte. Je voulais soigner les fesses de bébé qui étaient rouge écarlate. Je me suis rendue en GMS, j’ai scanné toutes les crèmes présentes dans le rayon, et celle de Biolane est sortie à 100 % bonne sur Yuka.

Autant dire que je n’ai pas hésité une seconde. Résultat : elle a fait des miracles sur ses petites fesses et rapidement. Il s’agit de la “Crème change Dermo-Pédiatrie”.

Petit conseil : Il ne faut pas hésiter à en mettre une couche épaisse sur les fesses lors de chaque change, pour que cela fonctionne encore mieux.

La découverte de la gamme “Biolane Expert”



Agréablement surprise par ce produit, je me suis dit que j’allais en tester d’autres pour me faire un véritable avis sur la marque.

J’ai donc eu le plaisir de recevoir le “Liniment Oléo-Calcaire à l’huile d’olive” de la gamme “Biolane Expert” qui est distribuée en pharmacie. Cela tombe bien, le liniment est un indispensable lors du change de bébé. Il protège et nettoie le siège de bébé de façon douce. Aussi, j’attends que sa composition soit irréprochable et elle l’est. Encore un 100 % sur Yuka ! Sous forme de flacon-pompe, il est pratique. Il est possible de l’utiliser dès la naissance. Bien sûr, il est testé sous contrôle dermatologique et garantie haute tolérance.

Important : il est composé du fameux Inubiom®, cet actif protecteur pour la peau de bébé. Il est doux, idéal en usage quotidien.

Les autres produits disponibles chez Biolane

Si le liniment et la crème de change sont des soins indispensables me concernant, les autres produits sont secondaires (sauf les gels lavants, bien entendu). Néanmoins, Biolane propose aussi des lingettes que je n’ai pas eu l’occasion de tester (je suis une adepte des lingettes d’eau). Si vous les connaissez, n’hésitez pas à me dire ce que vous en pensez.

La marque propose aussi une “Eau Pure H2O”, un nettoyant sans rinçage qui fait partie de la gamme “douceur” et que j’ai pu tester. La composition est plus que correcte. Mais j’évite de m’en servir pour le corps de bébé parce qu’il a tendance à souffrir d’eczéma. En revanche, j’aime l’utiliser de temps en temps pour rafraîchir ses petites mains. L’odeur est discrète et agréable.

Petit plus : apparemment, il peut être utilisé comme démaquillant yeux et visage. J’ai d’ores et déjà hâte de m’en servir de cette manière. Avec son flacon pompe, il est pratique. Son format est généreux, son prix abordable et dispo en GMS.

Biolane propose bien d’autres produits que je vous encourage à découvrir sur leur site officiel : cotons, gels lavants, crèmes hydratantes, lingettes et même des couches dont j’aurai peut-être l’occasion de vous reparler.

Connaissez-vous les produits Biolane ? Les utilisez-vous au quotidien ? Dites-moi tout cela en commentaire, j’en serai ravie !