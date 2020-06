James Sturm – Hors-saison

Hors-saison est une bande dessinée de James Sturm, parue aux éditions Delcourt, en mai 2020. Un récit complet, une autobiographie touchante et engagée, présentant des tranches de sa vie, pendant une année, des moments du quotidien, entre vie de famille, vie professionnelle, vie personnelle, vie de père, vie de divorcé…

L’élection qui se prépare est un sacré bordel, du moins c’est ce que pense Mark, père divorcé, qui est en voiture avec sa fille. La jeune fille lui demande des pop-tarts, mais le père pensait qu’elle préférait les barres de céréales. Tout au long de la route, et même ces derniers temps, il était impossible d’aller sur internet ou d’écouter la radio sans entendre parler de la prochaine élection. Il repense ainsi à quelques mois auparavant, où Lise et lui étaient encore ensemble, et qu’ils soutenaient tous les deux Bernie. Il y a quelque temps encore, les autocollants soutenant Bernie le réjouissaient, mais à présent tout cela le déprime. Puis, il repense à sa matinée, quand Mick est passé sur le site de construction, avec un autocollant Bernie sur son break BMW. Il voit son boss avec deux gosses dans le privé, des Rayban hors de prix et lui qui ne paye jamais à temps ses salariés…

Depuis quelque temps, rien ne semble bien aller dans la vie de Mark. Depuis peu, il est divorcé et semble mal le vivre, il tente de gérer ses enfants, quand il en a la garde, du mieux qu’il peut, et jongle avec son salaire et son boulot. Sa vie est bouleversée et il tente tout pour essayer de la préserver. Ainsi c’est à travers son quotidien qui semble banal, que l’auteur se livre petit à petit, repensant au passé, à sa femme, ses enfants, revoyant ses parents… Une famille et une vie personnelle qui paraissent s’effondrer, avec cet homme toujours courageux, qui subit et vit cette vie un peu bancale. La bande dessinée, au format original, se lit plutôt bien, avec un découpage plaisant, présentant des petits bouts de vie et le quotidien parfois morose du héros. Le dessin est tout aussi plaisant, avec le choix d’un style anthropomorphe, et en noir, gris et blanc, un trait simple et doux.

Hors-saison est un récit complet, une biographie touchante et engagée, parue aux éditions Delcourt. Une bande dessinée touchante et engagée, sur fond d’élection présidentielle, d’un homme à la vie bouleversée, entre divorce, boulot, enfants, santé, famille…