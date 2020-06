Le Domaine de Bellebouche : un séjour en harmonie avec la nature

Il est des lieux qui semblent avoir été créés pour que l’Homme et la Nature vivent dans une harmonieuse cohabitation. Des lieux où l’on se réveille au son du chant des oiseaux et où il est normal de rencontrer une biche ou un renard près de sa terrasse. Le Domaine de Bellebouche est un de ces lieux. Je vous propose une visite de cet endroit, en plein cœur du parc naturel régional de la Brenne.

Ce qui frappe d’emblée lorsque, après avoir roulé sur cette petite route au milieu des bois, on arrive sur le site, c’est cette extraordinaire vue sur l’étang qui donne son nom au domaine. Un immense étang de 97 hectares, premier attrait de ce village vacances, affilié à Cap France. La superficie totale du Domaine de Bellebouche est de 300 hectares. Hormis le plan d’eau, on trouve de la forêt et des landes. Un paysage typique de la Brenne.

Des gîtes et un camping

Surplombant l’étang, je découvre le village de 32 gîtes. Chacun d’eux comporte deux ou trois chambres avec salle de bain complète pour chaque chambre. Un coin cuisine et une pièce à vivre complètent chaque logement, tous de plein pied. Tous les gîtes ont leur terrasse individuelle. Et comme vacance est synonyme de repos, inutile de se préoccuper des repas ! Le Panoramic, avec vue sur l’étang, vous permet de prendre tous vos repas au restaurant, pour de vraies vacances. Outre ces petites maisons, le Domaine de Bellebouche gère également le camping. 10 Chalets de 4 personnes, 2 cottages entièrement équipés et 52 emplacements de camping classique sont disséminés en aplomb du plan d’eau. Dans cet havre de paix, vous pourrez pratiquer différentes activités, proposées par l’équipe de responsables.

Des activités pour tous

Chaque jour, la base de loisirs vous permet de bénéficier de différentes activités. Les férus de sports nautiques apprécieront le kayak et le paddle sur l’étang. D’autres préféreront faire de belles randonnées à pied ou en VTT. Vous pouvez également vous essayer au parcours sportif, situé au milieu des bois. Bien sûr, rien ne vous empêche de rester lézarder sur la plage entre deux baignades dans l’étang ou de vous confronter à vos amis pour une partie de mini-golf !

Damien, responsable des animations et Fanny, responsable administrative, me donnent quelques précisions. “ Nous faisons découvrir la faune et la flore de cette région en organisant des sorties ornithologiques, des sorties semi-nocturnes pour observer la faune ou écouter le brame du cerf en automne. Des séjours à thèmes, notamment lors des pêches d’étangs ou pour découvrir les différentes espèces d’orchidées qui poussent à l’état sauvage, en Brenne peuvent aussi être très intéressants. Nous organisons également des sorties vers d’autres lieux touristiques, emblématiques de la Brenne : Château du Bouchet, Parc de la Haute-Touche, Château d’Azay-Le-Ferron, Maison du Parc de la Brenne.”

En les écoutant parler, je me rends compte que cette jeune équipe regorge d’idées pour faire vivre ce Domaine de Bellebouche. Ils ont la plus belle des motivations : l’amour de leur région ! Ils sont insatiables lorsqu’ils abordent des projets d’envergure pour 2021. Alors, je me dis que je vais revenir et que, dès le 1er Juillet, les touristes vont avoir beaucoup de chance de séjourner dans ce lieu si magnifique.

Quelques précisions :