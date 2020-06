Quels jeux de société pour une partie en famille ?

À l’ère du tout numérique, il semble que les jeux de plateau et jeux de société font pâle figure face aux écrans de nos smartphones et tablettes. Pourtant, on constate depuis quelque temps le remarquable come-back de ces jeux qui ont marqué notre enfance. Et contrairement à ce que l’on pourrait penser, il n’y a pas que les enfants qui s’adonnent aux jeux de société : les moins jeunes en sont aussi de fervents amateurs !

À l’heure où les familles se réunissent de plus en plus dans leur foyer, nous souhaitons revenir sur les meilleurs jeux de société familiaux. Voici donc le top 10 des meilleurs titres à découvrir absolument pour jouer en famille.

Trivial Pursuit, édition familiale

Qui ne connaît pas Trivial Pursuit ? Dans cette édition familiale, l’éditeur nous propose une nouvelle façon d’apprendre, de partager et de nous amuser autour d’un bon plateau de jeux. Publié en 1979, Trivial Pursuit ne cesse de séduire les amateurs de jeux de société grâce à de multiples nouveautés qui réinventent la saga. La preuve avec cette nouvelle édition familiale !

Ce jeu de société en version familiale possède une particularité : elle sépare les cartes enfants des cartes adultes, ce qui permet à chaque joueur, petit ou grand, de jouer sans se soucier des difficultés du jeu ou, au contraire, de sa simplicité.

Takenoko

Il y a longtemps à la cour impériale japonaise, l’empereur chinois a offert un gros panda comme symbole de paix à l’empereur japonais. Depuis lors, ce dernier a confié à ses membres de la cour (le joueur) la périlleuse tâche de prendre soin de l’animal en s’occupant de son jardin de bambous.

Dans Takenoko, votre mission consiste à irriguer des parcelles de terres et à cultiver l’une des trois espèces de bambou (vert, jaune et rose) avec l’aide du jardinier impérial pour entretenir ce jardin de bambou. Ainsi, le joueur qui fait le mieux prospérer ses terrains, en cultivant le plus de bambous tout en comblant l’insatiable appétit du panda, remportera la partie.

6 qui prend !

Les jeux de société les plus populaires sont souvent ceux qui sont les plus simples et qui demandent le moins d’éléments possible. C’est bien évidemment le cas du jeu de cartes 6 qui prend !

Dans ce jeu de société, chaque joueur dispose de 10 cartes qu’il place tour à tour, et de façon stratégique, sur l’une des 4 rangées de cartes sur le plateau. Cependant, le joueur qui se trouve forcé de compléter la rangée à l’aide de sa sixième carte sera forcé de ramasser toutes les cartes et tous les points. À mi-chemin entre la mécanique de stratégie et celle du hasard, 6 qui prend ! peut se jouer à 10 au maximum.

Le jeu Concept

Concept est un jeu d’ambiance et de devinette dont le but est de deviner des mots en fonction des illustrations choisies par l’équipe adverse. Chaque équipe choisit un mot dans une carte tirée du jeu et communique ensuite à travers les icônes du plateau pour guider les joueurs vers la réponse. Attention, les joueurs ne peuvent donner d’indices qu’à l’aide des images du plateau, ce qui rend la devinette beaucoup plus difficile.

Le jeu de société Concept offre un choix de 3 mots ou phrases dans trois niveaux différents (facile, intermédiaire et difficile) pour que la partie s’adapte à l’expérience et aux capacités des plus jeunes. Comme les parties se jouent entre deux équipes de deux personnes, le nombre minimum de joueurs est de quatre.

Pickomino

Deux à sept joueurs, âgés de 8 ans et plus, essaient de remporter des vers pour nourrir leurs poulets. Bien évidemment, celui qui ne parvient pas à attraper un ver du gril peut se servir de ceux de ses adversaires.

Pickomino est un jeu de hasard dont le principe est simple : à chaque tour, les joueurs lancent leurs dés et mettent de côté tous ceux qui correspondent à une seule valeur. Les dés restants sont eux aussi lancés et toute valeur est à nouveau mise de côté jusqu’à ce que le joueur s’arrête. Lorsqu’un joueur abandonne et ne parvient pas à prendre une tuile, il doit également retourner la tuile la plus haute face cachée.

Carcassonne

Comme Pickomino, Carcassonne est un jeu de placement de tuiles dans lequel les joueurs tirent et positionnent une tuile à l’image de la ville du sud-ouest de la France. Chaque tuile peut revêtir une facette de Carcassonne, comme une prairie, une église, une route ou encore une ville. L’idée est donc de placer chaque tuile piochée à côté des tuiles déjà jouées, de façon à créer des villes, des champs ou des routes.

Ensuite, vous pourrez placer un pion en bois sur l’une des zones constituées, comme par exemple le chevalier sur la ville, le voleur sur la route, le fermier sur les champs, ou encore le moine sur une église. Une fois la zone complètement bâtie, le pion rapportera des points au joueur. Et lorsque la dernière tuile est piochée, la partie est remportée par le joueur qui possède le plus de points.

Publié en 2000, Carcassonne est un jeu de stratégie adapté à la fois aux petits et aux grands. Certes, les plus exigeants trouveront ses mécaniques un peu datées et ses images assez dépassées, mais c’est quand même réussi pour un jeu vieux de 20 ans. De plus, le succès de Carcassonne est planétaire : la preuve avec les nombreuses variantes du plateau et les nombreuses extensions sur le marché.

À noter que ce jeu de société est livré avec deux extensions (le moine et la rivière), mais différentes extensions existent pour vous aider à le compléter et de le faire évoluer. Pour ceux qui se lassent vite de la version de base, n’hésitez pas à vous procurer les bundles édités chaque année. De plus, l’éditeur Asmodée Digital a développé une application Carcassonne qui reproduit les sensations de jeu et propose un graphisme plus soigné.

Mistery House

Cette bâtisse se déplace mystérieusement dans l’espace et le temps, et personne ne connaît sa destination. Serez-vous assez courageux pour y rester ? Vous êtes piégé dans cette maison, et la seule issue est de résoudre toutes les énigmes que vous trouvez à l’intérieur ! Vous devez rechercher des indices dans le coffret, qui comporte plusieurs portes de tous les côtés. Au début du jeu, vous insérez des cartes énigmes dans le haut du coffret, et ces cartes raconteront une histoire telle qu’elles sont révélées et résolues pendant le jeu. Une application vous guide tout au long du jeu et enregistre la progression de votre équipe et votre temps de jeu. Inspiré des célèbres Escape Rooms, Mistery House est donc un jeu de société entièrement connecté. Utilisez l’application gratuite pour profiter d’une sensation de jeu exceptionnelle.

Koh-Lanta : L’île aux oubliés

Reprenant le concept de l’émission à succès Koh-Lanta, ce jeu de société propose une expérience comparable aux Escape Games. Vous vous trouvez piégé sur une île déserte, et vous n’avez qu’une solution pour la quitter : un petit bateau. Malheureusement, ce dernier est trop petit pour deux équipes adverses, alors que vous n’avez que 45 minutes pour résoudre les énigmes et quitter l’île aux oubliés.

Le coffret Koh-Lanta : L’île des Oubliés (que nous avons testé ici) contient un poster et le générique de l’émission originale pour une expérience plus immersive dans l’ambiance de Koh-Lanta.

King of Tokyo

À mi-chemin entre Godzilla et Yahtzee, King of Tokyo est un jeu de combat où les géants côtoient avec les kaijū et les mechas. Comme le nom du jeu l’indique, le but est de prendre le contrôle de la ville japonaise tout en se débarrassant des adversaires. Bien évidemment, comme il s’agit d’un jeu de plateau, toutes les actions et les capacités des personnages sont réalisées à l’aide de jets de dés, ce qui donnera un peu de suspense à ces combats de géants.

Bien entendu, en réussissant à prendre en premier Tokyo, vous deviendrez la cible prioritaire de tous vos adversaires, et malheureusement, il n’est pas possible de réussir la partie tout en restant indemne. Usez donc de votre imagination et de vos sens de la logique pour décider quand il faut attaquer et battre en retraite. Mais soyez toujours à l’affût de la moindre attaque car d’autres géants sont là pour vous frapper à tout moment.

Bang

Bang est un jeu de société édité par la firme Mayfair Games en collaboration avec daVinci Games. Le coffret contient 110 cartes et un livret de règles disponibles en deux langues. Le jeu de société recrée des scènes de western à l’ancienne, chaque joueur recevant au hasard une carte de personnage pour déterminer les capacités spéciales, et une carte de rôle secrète pour déterminer leur objectif. Dans le jeu Bang, vous pourrez endosser l’un des 4 rôles disponibles :

Shérif, pour partir à la chasse de tous les hors-la-loi et le renégat ;

Député, pour protéger le shérif et commanditer le meurtre de tous les hors-la-loi ;

Hors-la-loi, pour assassiner le shérif ;

Renégat, pour être le dernier survivant.

Pour plus de jeux de société à jouer en famille, n’hésitez pas à parcourir cette liste.