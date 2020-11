Haba – Des jeux durables pour le Noël des enfants

Haba, marque allemande et responsable, spécialiste des jeux et jouets pour petits et grands, présente, pour ce Noël, des jeux d’assemblage en bois et des jeux de société. Des nouveautés qui vont faire pétiller les yeux des enfants à Noël !

Haba, entreprise familiale et allemande, accompagne petits et grands enfants, depuis plus de 80 ans, à travers une extraordinaire collection de jeux et jouets en bois notamment. La gamme jeux de société s’agrandit aussi, pour cette fin d’année, pour les petits, à partir de deux ans, mais aussi pour les plus grands et toute la famille.

Pour ce Noël, France Net Infos vous propose de découvrir, dans la gamme « bois », le jeu d’assemblage Kaléidoscope, pour les enfants à partir de 3 ans. Un joli coffret cartonné, qui laisse apparaitre quelques pièces colorées, en bois, à travers une fenêtre. Un jeu de graphisme, d’assemblage et de création, parfait pour la motricité fine et l’imagination. Le coffret se compose de quarante-deux blocs, tous de la même taille et même forme, mais de couleurs différentes, ainsi que d’un livret avec modèles.

Le jeu est simple, consistant à composer une multitude de formes, à l’aide de petits blocs géométriques et colorés, qui rappellent les combinaisons du kaléidoscope. Les constructions sont multiples, laissant libre l’imagination des enfants, ou guider, avec le petit manuel qui présente une dizaine de modèles, de difficulté croissante. Le jeu de construction stimule la motricité fine des enfants qui s’amusent et tentent de faire comme les plus grands, qui sont eux captiver pour essayer de faire des assemblages plus complexes. Un jeu évolutif, selon l’âge des enfants, plutôt simple, néanmoins captivant et coloré, créatif et ludique, permettant aussi de travailler l’observation.

Haba est une marque familiale et responsable, qui présente quelques nouveautés, pour ce Noël, avec deux gammes de produits, des jeux en bois et des jeux de société, pour continuer d’accompagner les enfants dans leur développement, et apporter des moments de bonheur à jouer en famille.

