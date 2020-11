La bataille de Poudlard – L’ultime affrontement magique

Pour ce Noël, les éditions Gallimard publient plusieurs ouvrages autour de l’univers d’Harry Potter. De beaux livres qui sauront plaire à tous les fans et feront des heureux, le matin de Noël, notamment avec La bataille de Poudlard, paru fin octobre 2020.

Le livre revient sur la grande bataille de Poudlard, l’ultime affrontement de Harry et de Voldemort, mais également sur les plus grands moments de cette bataille, dont certains acteurs et membres du tournage dévoilent quelques anecdotes. C’est un livre fascinant qui replonge rapidement les fans dans cet univers magique, qui comporte de nombreux rabats, dévoilant des secrets, ainsi qu’une baguette lumineuse, permettant de lire et d’écrire à l’encre invisible. Le livre est très complet, présentant les principaux personnages, mais aussi l’ordre du Phénix, l’armée de Dumbledore, les affrontements, la bataille du département des Mystères, la bataille des Sept Potter…

C’est un très beau livre, qui est à découvrir, mais aussi un ouvrage très riche, qui permet de se replonger dans cette aventure magique incroyable et fascinante. Le livre revient surtout sur la bataille de Poudlard, point d’orgue de la saga, un moment mythique de l’histoire du monde des sorciers. Les rabats sont bien pensés, invitant à découvrir des secrets, sur l’origine de la bataille, mais aussi sur ses combattants, les sorts utilisés et les anecdotes de tournage. De nombreuses photographies, mais aussi des illustrations accompagnent immergent les lecteurs et fans rapidement dans cet univers magique et fascinant. La baguette magique est un petit plus, réellement plaisant, qui permet d’écrire à l’encre magique, mais aussi de dévoiler une multitude de surprises, au fil de pages.

La bataille de Poudlard est un beau livre, avec une baguette magique, des éditions Gallimard, qui invite à découvrir ou redécouvrir l’univers magique d’Harry Potter, et devenir incollable sur l’ultime affrontement de la saga, et bien plus encore… Un très bel ouvrage à offrir et à déposer au pied du sapin de Noël !