Pukka : Calendrier de l’Avent 2021 de thés biologiques

Que les amateurs de thés se réjouissent, Pukka réédite son calendrier de l’Avent pour 2021. Et si la marque n’a pas souhaité le changer esthétiquement, on retrouve toujours ses délicieux thés biologiques exclusivement conçus à base de plantes.

Pukka : la révolution des plantes

Pour ceux qui ne connaîtraient pas encore la marque, les thés Pukka sont synonymes de bien-être. Les recettes à base de plantes sont réalisées par des herboristes diplômés et passionnés. Ils veillent à utiliser des ingrédients biologiques pour que nous puissions profiter de saveurs authentiques. La marque est convaincue qu’il est possible de se soigner par les plantes grâce à un juste dosage. Les mélanges sont donc minutieusement conçus de façon à profiter des bienfaits des plantes sur le bien-être et la santé.

Pukka : Le calendrier de l’Avent 2021

Le calendrier de l’Avent Pukka 2021 est très sympa avec ce vert dominant qui fait penser à Noël. Il se présente sous forme de coffret à déplier pour découvrir les 24 sachets de thés et d’infusions proposés par la marque. Soit, l’occasion de déguster un thé biologique chaque jour du mois de décembre. Et de goûter à plusieurs saveurs, de quoi ravir les amateurs de thés.

Ce qui marque le plus lorsqu’on déguste un thé Pukka, c’est l’odeur divine qui se dégage des sachets. On reconnaît bien chaque ingrédient qui compose la recette. Pour ceux qui souhaiteraient éviter la caféine, la théine, pas d’inquiétude. La sélection a été pensée pour satisfaire tout le monde, et c’est très appréciable. Quelques infusions sont donc glissées dans ce calendrier. Et parmi celles que nous aimons tout particulièrement, il y a les “Trois camomilles” ou encore “Nuit Paisible”, elles sont délicieuses.

Un coffret de thés & infusions Pukka pour Noël

L’autre bonne nouvelle, c’est que Pukka propose à nouveau un coffret contenant un assortiment de 30 thés et infusions pour Noël. Son esthétisme est identique à celui de l’année dernière, si ce n’est qu’il est encore plus éthique, puisqu’il s’agit d’une boîte en carton. À l’intérieur, 5 recettes différentes, à savoir : pomme sauvage & cannelle, Chaï original, Trois gingembres, Or de curcuma et du thé épicé Revitalise. Vous allez déguster des thés fruités, épicés, doux ou corsés.

De belles surprises vous attendent !

Le calendrier de l’Avent Pukka ainsi que le coffret de Noël sont disponibles sur AMAZON.