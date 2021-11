Galler chocolaterie indépendante – Le calendrier de l’Avent 2021

Galler est une chocolaterie belge indépendante, fondée en 1976, qui est portée par la passion du chocolat. Aussi, pour en profiter, la chocolaterie présente, pour ces fêtes de fin d’année, son calendrier de l’Avent, entre autres coffrets gourmands.

Galler, chocolaterie indépendante belge, pour qui le chocolat est plus qu’un métier, mais une vocation, pour travailler un ingrédient fantastique, à travers un savoir-faire. Fondée en 1976, la chocolaterie Galler réalise dans ses ateliers, ses propres recettes, avec des ingrédients nobles, qui accompagnent le chocolat. Le chocolat prend une nouvelle dimension gustative, avec ses recettes uniques, savoureuses, subtiles et texturées…

Pour patienter jusqu’à Noël, la chocolaterie indépendante Galler présente un calendrier de l’Avent présentant le village de la Chocolaterie. Le coffret est simple, beau, aux couleurs gourmandes et chaleureuses. Un graphisme moderne et épuré, avec une vallée, des maisons, des sapins, le traineau du Père Noël dans le ciel sombre… Vingt-quatre fenêtres à ouvrir, pour patienter jusqu’à Noël, qui cachent des Rawetes. Le calendrier de l’Avent débute avec une première case à ouvrir tout en haut, qui cache un chocolat noir au cœur onctueux, laissant apparaître un caramel au beurre salé. Des saveurs qui s’entrechoquent et fusionnent parfaitement, pour une première bouchée qui invite à retourner en enfance. Derrière la deuxième fenêtre, se trouve un chocolat au lait à la saveur pop-corn, une association surprenante, qui ramène aussi en enfance, pleine de douceur et de poésie.

Ainsi de suite, des Rawetes, de nouvelles petites bouchées chocolatées, gourmandes et surprenantes sont à découvrir au fil des jours et des fenêtres à ouvrir. Dix saveurs différentes, en tout, à retrouver et à savourer, aux chocolat au lait, au chocolat noir, ainsi qu’au chocolat blanc, avec des surprises en leur cœur, entre praliné, caramel, framboise, cookies, riz soufflé, pop-corn… Des parfums savoureux et des textures surprenantes, entre onctuosité et croquant, proposant ainsi un assortiment de chocolats fourrés à croquer et déguster, en attendant Noël.

Le village de la Chocolaterie est le calendrier de l’Avent de la chocolaterie indépendante Galler, qui présente, à travers ce coffret sombre et élégant, une belle sélection de Rawetes, des bouchées chocolatées à croquer, qui renferme des cœurs fondants, croquants, surprenants, doux, à découvrir et déguster, pour patienter jusqu’à Noël, dans la gourmandise.

