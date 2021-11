Le Yark – Le conte en édition Collector

Le Yark, conte de Bertrand Santini, illustré par Laurent Gapaillard, est à retrouver en édition Collector, pour son dixième anniversaire. Un bel ouvrage, paru en octobre 2021, aux éditions Grasset, qui présente, de nouveau, ce conte devenu un classique, avec un tiré à part.

Parmi les monstres qui grouillent sur la terre, l’Homme est l’espèce la plus répandue. Il y a une espèce plus rare et moins connue ! C’est le Yark. Ce monstre aime les enfants. En effet, il adore sentir leurs petits os craquer sous ses dents et sucer leurs yeux moelleux, comme s’il s’agissait de bonbons fondants. Le Yark raffole de petits doigts, de petits pieds, de petites langues qu’il aime mâchouiller avec un brin de menthe, comme une friandise sucrée et gluante. Il est fin gourmet et aime siroter les cerveaux des enfants, qui ont, apparemment, le goût du Chamallow. Il n’est pas du tout raciste, puisqu’il dévore toutes les couleurs, les enfants du monde, qu’ils soient noirs, jaunes ou blancs…

C’est une belle édition Collector, spéciale anniversaire, qui est à découvrir ici, avec un ex-libris en cadeau. Un bel ouvrage, qui invite à découvrir ou redécouvrir ce roman unique, qui continue de séduire. Une magnifique histoire de monstres, entre créatures et enfants sages ou pas. Un conte moderne illustré détaillé, avec plusieurs chapitres à découvrir, présentant un monstre qui devient attachant et des êtres humains et les enfants, qui seraient peut-être des monstres… Un coup de cœur réjouissant, effrayant et étrange, entre frayeur et humour noir, qui détourne quelques codes du conte, pour se poser des questions. Le rythme de lecture est très plaisant, travaillé, avec des chapitres courts, des rimes par moments… Les illustrations, comme des gravures, sont somptueuses, révélant le Yark, monstre dodu, aux grandes dents pointues.

Le Yark est un bel ouvrage, à découvrir en édition Collector, pour son dixième anniversaire. Un beau livre, paru aux éditions Grasset, comme un cadeau, pour découvrir ou redécouvrir ce conte fabuleux, sombre et effrayant, mais aussi élégant et délicat.