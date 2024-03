Weiss – La belle collection gourmande pour les fêtes de Pâques

Pour Pâques, la chocolaterie française Weiss propose d’entrer dans un univers merveilleux et chocolaté ! Une collection aussi belle que gourmande, pour s’émerveiller par les différentes traditions de Pâques, tant par la chasse aux œufs, que par la dégustation de fritures, ou simplement de tablettes de chocolat.

La chocolaterie française Weiss, propose de célébrer Pâques, à travers des créations uniques et gourmandes. Une collection qui présente de superbes coffrets, ornés de fabuleuses illustrations. Une nouvelle collaboration avec L’Encrerie Marine, qui offre à découvrir l’univers du pays des merveilles. Un voyage gourmand au pays des merveilles, parfait pour fêter le printemps et les fêtes de Pâques, à offrir ou à partager.

La collection présente deux jolis coffrets et une tablette de chocolat. Le premier coffret de 265g, intitulé Au pays d’Alice se compose de bonbons de chocolats au praliné. Ces bonbons de chocolat se présentent sous la forme d’un petit lapin ou d’une cloche. Un assortiment de quatre gourmandises, au chocolat noir, au chocolat au lait, au chocolat oryola et au chocolat blanc. Les petits bonbons sont fondants, savoureux et se laisseront facilement croquer, par les petits et grands gourmands !

Le deuxième coffret, de 335g, appelé Le jardin enchanté, présente un assortiment de bonbons au chocolat. A l’intérieur, une variété de quatre œufs différents, des billes de riz au chocolat noir et au lait, ainsi que de la friture, dans les deux chocolats, également. De fabuleuses bouchées chocolatées, fondantes et croquantes, proposant de savourer des œufs au chocolat noir, au chocolat au lait, aux éclats de crêpes dentelles et à la ganache lait-caramel. Des saveurs variées, pour un maximum de plaisir gustatif, entre fondant, croquant, délicatesse et force. Les boules de riz et l’incontournable friture, au chocolat au lait et au chocolat noir viennent compléter la savoureuse sélection.

Enfin, la tablette Reine de cœur vient compléter la collection de Pâques, avec 90g de gourmandise. Il s’agit d’un chocolat noir parfumé d’éclats de framboises, parfait pour débuter le printemps qui s’amorce. Le croquant et la force du chocolat noir s’allient parfaitement avec la douceur et le fruité des éclats de framboises. Un savoureux mélange, dont on ne se lasse pas, à partager ou pas !

Pour Pâques, la chocolaterie française Weiss, présente une belle et gourmande collection. Une invitation tant visuelle que gustative, pour fêter Pâques et le printemps. Les illustrations de L’Encrerie Marine sont superbes, colorées et douces, fourmillant de détails. Les coffrets et la tablette sont à partager ou à offrir, proposant de passer de savoureux moments, tant pour les petits que pour les grands gourmands.