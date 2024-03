Melvita – La marque BIO à glisser dans sa routine soin visage

Si vous me lisez depuis longtemps vous savez que Melvita fait partie de ma routine depuis plus de dix ans. Elle propose des soins visage bio, que ma peau sensible à réactive tolère assez bien. J’avais envie de vous présenter mes best du moment, ceux que je rachète sans cesse, et quelques récentes découvertes.

La gamme « Source de roses » – Formule Vegan

Melvita propose « Source de roses », une nouvelle gamme de produits/soins bio pour le visage dont Laury Thilleman est l’égérie. Et parmi les produits que j’ai testés, il y a « L’eau extraordinaire – Essence Hydra-Repulpante » qui fait partie de mes favoris. Elle surprend par sa fraîcheur, idéale donc le matin pour réveiller la peau. La marque conseille de mouiller un petit peu son visage avant de la déposer, et je confirme, elle pénètre bien mieux et ne colle pas.

Elle promet d’hydrater la peau en profondeur et de la repulper. Pour l’avoir testé pendant un long mois, je reconnais qu’elle respecte bien ses engagements. J’ai vu les premiers résultats au bout de dix jours, notamment sur l’ovale de mon visage que je trouve plus ferme. Côté compo’, j’ai été surprise de constater que ma peau a bien supporté l’acide hyaluronique, ce qui n’est pas toujours le cas avec d’autres soins. Cela vient forcément du fait qu’il soit naturel, donc mieux toléré par ma peau. Résultat : aucune rougeur !

Et si vous recherchez encore plus d’hydratation, Melvita propose aussi la « Crème hydratante repulpante Sources de roses ». Je ne l’utilise pas car elle a tendance à étouffer ma peau. Néanmoins, je conseille de l’utiliser le soir avant d’aller se coucher, en couche plus épaisse. Le matin, la peau est bien plus hydratée, lisse et sans rougeurs.

Enfin, pour celles qui comme moi craignent l’odeur de rose, pas d’inquiétude, elle est très discrète.

La poudre exfoliante douceur Bouquet Floral – Formule Vegan

Quand j’ai vu que Melvita proposait une poudre exfoliante, je me suis dit qu’il fallait que je la teste. Gommer mon visage est une routine que je fais assez peu étant donné que ma peau est réactive. Les grains ont tendance à l’agresser instantanément. Du coup, lorsque j’ai vu que Melvita proposait une version poudre, j’étais d’abord sceptique, et puis elle a rapidement attisé ma curiosité.

Bon, je ne vais pas vous mentir, j’ai mis un petit moment à maîtriser et donc apprécier le geste. Pourtant l’utilisation est assez simple, puisqu’il suffit de déposer de la poudre au creux de la main et de la faire mousser avec un peu d’eau. De masser la matière sur son visage en faisant des mouvements circulaires sur les zones que l’on souhaite gommer. Conclusion : oui, la texture poudre est bien plus douce qu’un grain même s’il est fin. Pas de rougeurs donc. Elle se veut purifiante, détoxifiante, et je confirme, le résultat est là. En revanche, je conseille de l’utiliser une fois toutes les deux semaines car elle a tendance à être asséchante, du moins sur ma peau sensible. Enfin, son odeur est délicieuse, sa compo’ est ultra clean, encore une jolie découverte.

Mes chouchoux signé Melvita

Parmi les soins que je rachète sans arrêt, il y a « L’huile démaquillante Sources de Rose » ou « Nectar Blanc ». Alors OUI, elles sont géniales, elles démaquillent parfaitement la peau, le fond de teint, le mascara, etc. L’odeur est divine, le plaisir d’utilisation est au rendez-vous grâce au flacon pompe. Petit conseil tout de même : rincer bien l’huile et laver vous le visage juste après avec un savon neutre, sinon elle a tendance à être un peu comédogène, en tout cas sur ma peau.

Jamais sans ma BB crème !

La BB crème Melvita « Sources de Rose » est un INDISPENSABLE de ma routine beauté. Je ne compte plus le nombre de tubes achetés. Cette BB crème lisse le grain de peau, elle s’adapte à la carnation aussi. Lorsque je la mets, mon teint devient uniforme. Je ne vois plus mes rougeurs sur les joues notamment. D’ailleurs, je n’en mets pas partout, je cible les zones irrégulières pour un effet naturel. En revanche, lorsque je veux avoir un très joli teint, j’en mets un peu plus et le résultat est là.

Depuis que je l’utilise, j’ai mis les fonds de teint au placard. Car en plus d’être efficace, elle prend soin de ma peau ! Elle est formulée clean, ses pigments sont 100 % naturels, et aucune trace de silicone. Elle n’a quasiment pas d’odeur. Sa texture n’est absolument pas grasse et se fond rapidement sur le teint. Deux teintes sont proposées : claire et dorée. Enfin, je conseille de mettre une crème assez légère en dessous parce que la BB crème a tendance à faire briller les zones les plus grasses du visage, je pense notamment au nez. Et cela peut rapidement devenir disgracieux.

Melvita continue de faire partie de ma routine soin visage car les produits que la marque propose sont adaptés aux peaux sensibles. J’aime aussi la sensorialité des soins et l’esthétisme des packagings. Je vous encourage à me dire en commentaire les produits Melvita qui vous suivent chaque jour que je puisse m’en inspirer également.