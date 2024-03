West Fantasy – Une chevauchée fantastique dans l’Ouest sauvage – Éditions Oxymore

Partagez





Une série qui porte bien son nom : West fantasy, du western et de la sorcellerie !!! Publiée en 5 albums axée sur 5 totems, point central du récit de chaque nouvelle, aux personnages haut en couleur et au sarcasme bien mené !

Premier tome intitulé : Le nain, Le chasseur de primes et Le croque-mort .

Disponible dès le 20 mars 24 aux Éditions Oxymore.(+14)

En se faisant engager par Kendal Jones, chasseur de primes, Schiinkel, le croque-mort, n’aurait jamais imaginé avoir autant de bons clients !!!! Et pourtant, dès le début de leur collaboration, c’est le pactole. Mais les événements déclenchés par un certain Okaar Albericht, lorsqu’il découvre un totem dans sa mine d’or, vont probablement changer quelque peu la donne…

Le décor :

Foxtown, la ville des cerveaux les plus retors de l’Ouest…

… Et tant mieux, parce que, quand tu es croque-mort, au sens propre comme au figuré, ce qui est intéressant, c’est trouver le meilleur parti pour avoir le plus de clients !!! Et c’est exactement ce qu’a trouvé Schiinkel. Il est depuis peu associé à une vraie Lady à qui il vaut mieux ne pas se frotter. Elle a la gachette facile et rapide, et leur collaboration est plutôt fructueuse. Elle en est même devenue presque affective, ce qui est vraiment très étrange pour un gobelin.

Pourtant, ce jour-là, lorsqu’un chasseur de primes la provoque en duel, elle faillit. Laissant une nouvelle fois le gourmand gobelin à la recherche d’un nouvel et bon parti.

Même si Kendal Jones est pragmatique, solitaire et froid, il accepte que le croque-mort le suive pour livrer le corps de la défunte au shérif de Kapertown, et empocher la prime…

Un village minier au milieu des montagnes…

Si Ilda savait le poids de culpabilité qui écrase son mari, le nain Okaar, elle comprendrait pourquoi celui-ci est toujours plongé dans une mélancolie bien sombre. Malgré l’or qui coule à flots dans les filons des mines, le nain se refuse à être heureux. Et pourtant, lorsqu’il découvre avec deux amis, une sorte de temple enfoui au fond de sa mine, il entend comme une mélodie de tristesse et de désarroi qui l’attire jusqu’à un monolithe, un totem. C’est lorsqu’il le touche que la destinée de tout ce petit monde va totalement être chamboulée…

Le point sur la BD :

Si Sergio Leone, Jean Van Hamme et Tolkien avaient pu faire un enfant, ce serait un mélange de Jean-Luc Istin et de Bertrand Benoit !

L’univers de leur West fantasy est totalement un mélange des trois styles. On commence ce premier tome, publié aux Éditions Oxymore, avec les trois premiers personnages principaux. Un nain chercheur d’or, un gobelin croque mort et un chasseur de primes revanchard.

Chapitres par chapitres, on découvre, grâce à la narration du gobelin, les portraits de chacun des personnages. On plonge dans leur histoire, jusqu’a savoir ce qui va finalement les lier à cette découverte fantastique du fond de la mine.

Le langage est purement familier, dans la digne tradition western. Les échanges profondément sarcastiques et amusants. La mise en scène, le cadrage et les gros plans des personnages ajoutent au côté grandiose de cet univers mixant les genres. Najan nous balance toute la palette des terres arides et brutales du South West !!

On est accroché au récit, aux personnages principaux ou non. Encore vivants ou pas, tant l’aventure est exaltante et originale. Et surtout, on ne sait pas, jusqu’à la fin, lequel on retrouvera dans le prochain opus, pour former un nouveau trio !!!!

La conclusion :

Attention. Première partie d’une série de cinq, aux dialogues et expressions d’une efficacité sans nom !! Les auteurs et les Éditions Oxymore font mouche avec cet univers. Les genres se mélangent à coups de hache, de pistolet et de magie. Prière de ne vous attacher à aucun des personnages, même si c’est difficile, car tôt ou tard, ils finiront dans une mare de sang !!!

Ce premier tome de West Fantasy, c’est comme la première note d’une partition à grand spectacle et ça nous met l’âme en joie, jusqu’à ce qu’on découvre le prochain trio du système !!!!

Ps : un petit avant goût en fin de lecture, avec le making of et le travail sur les personnages actuels et à venir ! Une foliiiieeee !!!!