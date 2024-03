Un second au revoir – Tome 2 – Moonlight

Le thriller fantastique Un second au revoir se poursuit, avec ce deuxième tome, paru dans la collection Moonlight, des éditions Delcourt. Un manga de Tomo Tanaka et Tamoru Takogawa, qui présente la suite des aventures de Hinata, bien décidé à sauver son meilleur ami.

Hinata se retrouve devant Sora, dans une cabane, qui semble souiller de sang. Hinata ne comprend pas, il semble surpris et demande à son ami ce que ça veut dire. Sora est tout aussi surpris de la venue de son ami, il se retourne, et affirme qu’il a été démasqué ! Avec un sourire en coin, Sora explique qu’il tente une installation artistique. Hinata reste surpris par cette réponse et pense à une sorte d’œuvre en trois dimensions… Sora répond par l’affirmative. Il explique que le propriétaire lui a dit qu’il pouvait utiliser cette cabane comme bon lui semblait. Alors, le jeune homme s’est décidé à en faire une œuvre d’art. La cabane est, pour lui, comme un corps vivant. Les gens qui y rentrent devraient avoir l’impression de visiter des entrailles… Sora sourit et pense tout ne se passe pas comme prévu ! Hinata, de son côté, reste perplexe.

L’aventure dans le passé, se poursuit pour Hinata, qui tente de savoir ce qui se trame, pour tenter de sauver son meilleur ami d’enfance, qui va être tué. Une enquête intrigante, durant laquelle Hinata va découvrir certaines choses, certaines personnes et tenter d’en suivre d’autres. Le danger rôde, surtout lorsque le héros semble s’approcher de la vérité… Le manga, découpé en quatre nouveaux chapitres, reste plutôt bien mené et haletant. Le thriller mène bien le suspense, tout en proposant des pistes diverses, de provocations, ou encore des informations inquiétantes. L’histoire se révèle un peu plus sombre et angoissante, offrant un thriller poignant, où l’amitié en prend un coup. Le héros qui veut sauver son ami semble toujours déterminé, et ne renonce à rien, quitte à se mettre en danger. Le dessin offre un trait fluide et dynamique, avec un découpage énergique et efficace.

Un second au revoir est une série poignante, qui se poursuit avec ce deuxième tome, paru aux éditions Delcourt, dans la collection Moonlight. Un thriller plutôt bien mené, qui mêle suspense, enquête et voyage dans le temps, pour un jeune homme qui tente de sauver de la mort, son meilleur ami.

Lien Amazon