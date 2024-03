Nora Hamzawi aux Folies Bergère : son nouveau stand up est une véritable thérapie par le rire !

Depuis le 09 Mars, l’humoriste fait hurler de rire chaque soir le public des Folies Bergère avec son nouveau spectacle éponyme. Un stand up rythmé et bien ficelé où elle traite des sujets du quotidien, de sa vie de femme, de son intimité, mais aussi de son couple. Une véritable thérapie par le rire !



En 2024, Nora Hamzawi est incontestablement l’une des humoristes les plus douées de sa génération. Corrosive, décapante, avec son look de quadra parisienne à chignon et lunettes, durant 1h20 elle va nous exposer son anxiété chronique face à notre monde qui va mal, avec une aisance et une mauvaise foi qui forcent l’admiration. A 19h10, T. shirt à manche longues, jean noir et baskets blanches à peine installée sur le plateau, voilà qu’elle cible quelques spectateurs. « Ce soir, vous êtes mon gris grigri, si jamais j’ai un trou » dit-elle en tapotant la tête d’une femme assise au premier rang. A un autre qui a les yeux fixés sur le rideau en fond de scène plutôt que sur elle, l’humoriste propose de l’emmener derrière les coulisses, visiter les décors du théâtre. Jubilation de la salle lorsqu’elle se lance dans une impro des plus hilarantes avec cette spectatrice qui vient de faire un léger malaise suite à un vaccin.

Trois minutes d’improvisation totale où la comédienne en roue libre doit meubler et 3 minutes qui lui semblent être une éternité. Brillante dans l’écriture comme dans l’improvisation, elle sait comme personne jouer avec nous sans la moindre complaisance tout en conservant cette sympathie qui la rend unique. Le calme revenu, le spectacle reprend. Elle passe alors au crible les questions de couple, le rapport au corps, à l’âge, aux réseaux sociaux, à la santé mentale et nous explique comment l’état du monde a fortement influé sur sa vie privée depuis le Covid. Voix calme et assurée, elle peut subitement partir dans un éclat de folie, hausser le ton afin pour mieux faire passer la pilule de sa mauvaise fois. Non seulement, elle déclenche le rire mais en plus elle y prend plaisir. Le rire se transmet au spectateur par un simple regard, geste de la main, un simple mouvement du corps.

On se laisser porter par le rythme, la pulse de ces vannes qui s’enchaînent à la vitesse de la lumière. Grâce à une mise en scène sobre et efficace, on prends crampes de rire sur crampes rire en ayant du mal à reprendre notre souffle. Ses punchlines sont aussi tendres, loufoques que parfois absurdes. Dans un débit de mots à la mitraillette, elle se moque de son mec de son son fils, aborde d’un ton décalé et provocant les repas de famille, ses addictions au vin, aux antidépresseurs, à son pilulier « je préfère la chimie dure comme le prozac », parle sans pudeur de ses règles, de son côlon irritable, Lorsqu’elle évoque ses quarante ans, elle attends la réaction du public qui tarde à venir : « Tu ne les fais pas ». On sourit aussi à l’évocation de ces cuissardes qu’elle n’osait pas pouvoir porter un jour, de la libido de son couple renaissante, libido longtemps restée « au niveau de la mer” ou encore de son obsession du regard des autres.

Elle scrute les petits travers de son mec trop « rationnel » qui « ne sait pas où est le lave-vaisselle”. Elle passe à la moulinette les travers liés à tous les âges de la vie comme l’arrière grand-mère de son conjoint, 97 ans, qui répète en boucle « Comme je suis vielle vieille, oh mais comme je suis vieille » à laquelle, elle rétorque: « La prochaine étape, c’est morte ». Les vannes fusent à la vitesse de la lumière, c’est à se tordre de rire. Quand c’est joué avec une telle précision et un tel sens de l’autodérision, on ne peut qu’en rire aux éclats. Face à un tel tourbillon d’énergie et de plaisir à partager, on en redemande. Un grand merci à Frédéric Jérôme et ses équipe pour l’accueil toujours aussi bienveillant.

Jusqu’au 31 mars 2024

Les Folies Bergère. 32 rue Richer, 9 e. A 19h. www.foliesbergere.com

Jean-Christophe Mary