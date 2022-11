Poil de mammouth – Ed. Flammarion

Poil de mammouth est un album d’Hervé Le Goff, paru aux éditions Flammarion, dans la collection Père Castor, en octobre 2022. Un livre qui présente une histoire originale, entre humour, tendresse et patience, pour dénoncer les moqueries et le conformisme.

Mouth est un drôle de petit mammouth, car il n’est pas comme les autres. Tous les mammouths, comme sa maman et son papa, ils ont des poils laineux partout, même entre leurs gros doigts de pied. Mais Mouth a la peau aussi lisse que le dos du cachalot ! Il ne possède aucun poil. Dans le Grand Nord, où il vit avec sa tribu, il fait froid, très très froid. Mouth, sans un poil sur le caillou, passe tous les hivers à grelotter. Les autres mammouths de son âge sont toujours prêts à se moquer de lui. Ils chantent en chœur une chanson moqueuse. Dans ces moments, Mouth se réfugie dans la fourrure de son papa, qui le rassure.

Le livre présente une histoire pleine d’humour et de rebondissements, autour du petit Mouth, qui n’est pas comme ses semblables. Le petit mammouth ne possède aucun poil ! Aussi il passe ses hivers à grelotter, tandis que ses camarades se moquent de lui, de sa différence. A l’écart, il tente de ruser, pour créer une fourrure, mais sans succès ! Mais lorsque l’été arrive, plus chaud que d’habitude, là, Mouth est le plus heureux, tandis que les autres ont trop chaud ! La chute est amusante et les jeunes lecteurs pourront retrouver des sujets d’actualité, dans cet album. En effet, le texte parle, avec humour et tendresse, de la différence, de l’acceptation, du fait de grandir, de la patience, des moqueries. Le dessin est tout aussi plaisant et expressif, drôle et touchant.

Poil de mammouth est un album sensible et drôle, des éditions Flammarion, qui vient dénoncer les moqueries et le conformisme. Une histoire drôle et touchante, d’un petit mammouth pas comme les autres, qui tentent de grandir et de trouver sa place, parmi les siens.

