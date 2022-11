Histoire du génocide des Arméniens est un Docu-BD, des éditions Petit à petit, paru fin septembre 2022. Un ouvrage de Gorune Aprikian, Jean-Blaise Djian et Kyungeun Park, qui présente l’une des plus grandes tragédies du XXème siècle, ses causes, ses conséquences, ses responsables et ses victimes.

Avant de débuter la découverte de l’ouvrage, une introduction rappelle que le génocide des Arméniens fut perpétré par l’Empire Ottoman, d’avril 1915 à juillet 1923. Il y a des divisons qui existent sur le nombre exact de victimes, cependant la plupart des historiens s’entendent sur le nombre de 1,2 millions de morts. Il s’agirait donc des deux tiers des Arméniens qui vivaient sur le territoire actuel de la Turquie, qui furent tués par déportations, famines et massacres. Ce génocide avait été planifié et mis en place, par le parti au pouvoir à l’époque, le Comité Union et Progrès (CUP), plus connu sous le nom de « Jeunes Turcs ». C’est au début du XXème siècle qu’ont eu lieu ces terribles évènements, mais il a fallu attendre une loi adoptée en 2001, pour que la France reconnaisse officiellement les faits du génocide, tandis que d’autres pays continuent de la nier.

Le Docu BD, débute avec trois pages de documentation, pour comprendre et connaître l’origine des Arméniens. Des informations nécessaires, pour comprendre les divisions et la suite des évènements. Ensuite, une partie présente le récit de personnages, en juillet 1914 à Dendil, dans la région de Sivas, dans l’Empire Ottoman. Les histoires d’Akael, Hussein et Mikael, entre autres. L’ouvrage oscille ainsi entre documentaire et bande dessinée, offrant un récit captivant et touchant, tout en corrélation avec les informations du documentaire. L’ouvrage est riche, intéressant, avec ces informations qui enrichissent le récit, pour mieux comprendre tout le contexte. L’histoire présente le destin tragique de Mikael, adolescent prit dans cette tourmente, qui devra se cacher pour tenter d’échapper à la déportation, survivre et retrouver sa famille. Le dessin est plutôt rond, doux, avec des personnages expressifs.

Histoire du génocide des Arméniens est un Docu-BD, des éditions Petit à petit, qui propose un ouvrage ludique. Un livre riche et touchant qui invite à suivre le destin de Mikael, à travers des planches, entrecoupée de pages documentaires illustrées de photographies d’archives, pour mieux comprendre ce triste moment de l’histoire.

