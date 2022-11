Un triomphe pour “Piaf ! Le spectacle” au Conservatoire de Nice

Dimanche 30 octobre, au Conservatoire de Nice, le public a fait un triomphe à « Piaf ! Le Spectacle » et à son interprète, Nathalie Lhermitte. Après plus de quatre cents représentations dans plus de cinquante pays, le spectacle, conçu et dirigé par Gil Marsalla, à la tête de Directo Production, s’est arrêté dans la capitale azuréenne, pour une date qui avait forcément une saveur très particulière.

Nathalie Lhermitte est l’interprète de « Piaf ! Le Spectacle »

Démarrée en 2009, l’aventure de « Piaf ! Le Spectacle » a fait le tour du monde. Avant Nathalie Lhermitte, il y a eu deux autres interprètes : Jil Aigrot puis Anne Carrère. En 2017, consécration ultime, le spectacle a été joué à guichets fermés au Carnegie Hall de New York et à l’Olympia de Paris avec la participation exceptionnelle de Charles Dumont.

A Nice, le public du Conservatoire a pu découvrir en avant-première la nouvelle version de « Piaf ! Le Spectacle », un show très travaillé où Nathalie Lhermitte interprète vingt-cinq chansons de La Môme accompagnée par quatre musiciens originaires de Nice et sa région : Philippe Villa au piano et à la direction musicale, Frédéric Viale à l’accordéon, Benoït Pierron à la batterie-percussion et Tony Sgro à la contrebasse.

Nathalie Lhermitte a une très longue expérience de la scène. Elle a été Cristal, l’un des personnages de la comédie musicale Starmania. Elle a aussi beaucoup chanté Piaf. Dans cette nouvelle version du spectacle conçu par Gil Marsalla, elle ne cherche pas à ressembler à La Môme. Elle est restée blonde. De sa voix puissante, elle interprète ses plus grands titres mais aussi quelques-uns, moins connus du public.

Un spectacle en deux parties

Ce qui fait la force de « Piaf ! Le Spectacle », c’est indéniablement le talent de Nathalie Lhermitte mais aussi la qualité de la scénographie. Conçu en deux parties, le spectacle met, dans un premier temps, Paris à l’honneur. Nathalie Lhermitte, vêtue d’une robe noire sobre et élégante, et les musiciens évoluent dans un décor qui rappelle les rues (avec ses bancs et ses réverbères) et les guinguettes parisiennes. Derrière eux, sur un grand écran, défilent des vidéos et des photos en noir et blanc montrant des paysages de Paris (Montmartre évidemment), des passants, des couples d’amoureux, ou Edith Piaf elle-même. Pendant quarante-cinq minutes, Nathalie Lhermitte interprète une dizaine de chansons de Piaf. Certaines d’entre elles sont plus confidentielles, moins connues du public.

Après l’entracte, dans la deuxième partie, la chanteuse a enchaîné les titres mythiques de Piaf : « Les trois cloches », « Milord », « Non, je ne regrette rien », « La foule », magnifiquement accompagnée par Frédéric Viale à l’accordéon. L’émotion a gagné la salle lorsque Nathalie Lhermitte a chanté « Mon Dieu » et « L’Hymne à l’Amour », alors que derrière elle défilaient des photos de Marcel Cerdan et d’Edith Piaf. A la fin, elle n’a pas manqué de faire participer les spectateurs en les invitant à chanter avec elle « La vie en rose », aidés des paroles qui s’affichaient sur l’écran.

En montant sur scène à l’issue du spectacle, Gil Marsalla a eu du mal à retenir son émotion en voyant le public du Conservatoire debout, ovationnant Nathalie Lhermitte et les formidables musiciens qui l’accompagnaient.

Après Nice, « Piaf ! Le Spectacle » va continuer sa tournée à l’étranger (Londres, Montréal, New York, Chicago, Bruxelles…) jusqu’à la fin de l’année 2023 qui marquera le 60 ème anniversaire de la mort d’Edith Piaf.