J’ai une véritable passion pour le théâtre d’André Roussin, il offre une peinture acide de la bourgeoisie française et de la folie humaine. C’est sans doute parce qu’il a écrit des rôles riches et contrastés qu’il a été joué par les plus grands et dans le monde entier.

En 1948, il écrit « Les oeufs de l’autruche » où il traite du sujet de l’homosexualité… quelle audace pour l’époque ! Portée par le « chanté-parlé » de l’incroyable Pierre Fresnay, la pièce est un succès au théâtre de la Michodière. Plus tard, il aborde avec « Lorsque l’enfant paraît » les thèmes délicats de l’avortement et de la fermeture des maisons de tolérance…

Les directeurs de théâtre restent dubitatifs et frileux sur le texte, et c’est grâce à la conviction et à la notoriété de Gaby Morlay et d’André Luguet que cette comédie est créée en 1951, ils la joueront plus de 1000 fois!

Cette comédie de moeurs – qui porte le titre d’un poème de Victor Hugo – dépeint un couple de l’après-guerre, pétri de préjugés, dont la vie sage et rigide va être déréglée par d’heureux évènements inattendus. Derrière une intrigue survoltée, Roussin met en abîme les codes du plus pur divertissement et signe une satire redoutable de notre société… Cette histoire caustique, où un sous-secrétaire d’état à la famille essaye de se dépêtrer de ses contradictions, face à son épouse engluée dans ses convictions naïves, résonne étrangement aujourd’hui… car s’il est bon de rappeler que certaines lois ont changé, les travers humains croqués par l’auteur restent eux intemporels!

Dans ce vertige débridé, Roussin place des personnages égoïstes, hypocrites, conventionnels et pathétiques, devant l’absurdité du monde !

C’est un honneur joyeux de pouvoir faire entendre ce texte féroce et burlesque, sur la scène de La Michodière où Roussin a connu tant de succès, et d’incarner ce «Tartuffe sénatorial » face à la poésie drolatique de Catherine Frot.

Madame Frot, entourée de partenaires rares redonne ses lettres de noblesse au grand théâtre de boulevard et ressuscite cette oeuvre où Monsieur Roussin sans donner de leçon, dénoue le songe bourgeois.