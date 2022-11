Le guide des animaux est un grand documentaire de la collection Lonely planet Junior, des éditions Gründ, paru en septembre 2022. Un guide complet, pour les jeunes lecteurs, qui vient présenter plus de 100 espèces domestiques ou sauvages, plus étonnantes les unes que les autres.

C’est par un sommaire très complet, que débute l’ouvrage, avec des encadrés qui présentent les différents continents. Des explications viennent aussi en dire plus sur certains encadrés à retrouver pour chaque animal, pour tout savoir en bref. Une introduction présente la planète de la vie, la Terre âgée d’approximativement 4,5 milliards d’années. Un planisphère permet de situer certains animaux, tandis que des paragraphes viennent apporter les premières informations. Des illustrations et des photographies accompagnent parfaitement cette introduction. L’Arctique est le premier continent à découvrir, fait de glace, mais où la vie trouve quand même sa place !

Le documentaire est riche et plutôt bien découpé, permettant de découvrir les animaux de chaque continent. Un guide complet qui présente plus de 100 espèces domestiques et sauvages, à travers des fiches détaillées. Plusieurs paragraphes, de l’histoire, des caractéristiques, leur mode de vie, les régimes alimentaires apportent des informations sur chacun des animaux présentés. Des dessins, photographies complètent les fiches. Les explications sont claires, adaptées aux jeunes lecteurs, proposant aussi de découvrir les dangers qui menacent chacune de ces espèces. Le guide initie également les enfants à la découverte du monde des animaux, tout en apprenant à préserver la vie sauvage, ainsi que la planète. Il y a aussi le vivre ensemble, car nous partageons la même planète.

Le guide des animaux est un documentaire, des éditions Gründ, qui propose de découvrir plus de 100 espèces étonnantes et captivantes, à travers tous les continents. Un bel ouvrage illustré, qui initie aussi les enfants au monde des animaux, tout en proposant de contribuer à la protection de la faune et de la planète.

Lien Amazon