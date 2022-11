C’est sur le savoir-faire d’exception des maîtres verriers LA ROCHÈRE, qui créent depuis 1475 des produits authentiques pour le quotidien, que Arnaud Baratte a confié la fabrication de ses nouveaux verres 100% Made in France à la transparence cristalline, révélant la couleur et la crème de votre expresso, et ce, sans vous brûler les doigts.

Les tasses DELISSEA sont empilables à l’infini, lavables au lave-vaisselle et le design permet également la non-rétention d’eau au lavage.

NOUS AVONS TESTÉ DELISSEA

Autant vous dire qu’à la rédaction nous sommes amateurs de café, mais nous n’avons cependant rien de professionnels du goût. Souvent amer, toujours trop chaud, nous jonglons avec les couleurs des dosettes pour trouver le café qui conviendrait à tous. Bien que nos papilles, ne soient pas hyper développées, notre expérience est unanime ; cette tasse transforme n’importe quel café en nectar, et toujours à bonne température. C’est magique ! L’arôme est différent, le goût est suave et sans amertume… pourtant il s’agit bien des mêmes dosettes ! L’expérience est bluffante !

DÉCOUVREZ LA COLLECTION DELISSEA

sur www.delissea.com

DELISSEA existe en tasse ou en mug pour le café, le thé, le capuccino, le latte.

Le collection DELISSEA PURE est en précommande.

IDÉE CADEAU DE NOËL

DELISSEA par Arnaud Baratte

LA COLLECTION

La collection de quatre tasses, que j’ai créée, est esthétique et innovante. Elle est protégée par un brevet pour sa technicité et un dépôt de modèles pour son esthétisme très design, unique au monde. Elle est en porcelaine, pour des raisons d’esthétique, de finesse au buvant et de restitution de la chaleur, mais peut-être fabriquée dans d’autres matériaux.

Elle est le fruit d’un savoir-faire spécifique en termes de fabrication et d’approvisionnement : des mois de recherche, de conception, pour arriver à des prototypes qui ont été validés par des professionnels torréfacteurs. Tout a été pensé dans les moindres détails, intérieurs comme extérieurs : la forme, la taille, l’épaisseur de la porcelaine, la prise en main, etc.

Grâce à ces tasses, la dégustation du café, du thé, du chocolat, etc…, est unique et prend tout son sens… Le procédé permet, lors de la chute de votre boisson chaude préférée, provenant d’une machine, un développement olfactif très aromatique, par une double turbulence, sans pour autant abîmer la mousse et le créma pour le café. Nous savons que pour le café, les arômes sont sous la mousse, mais grâce à mon procédé, les arômes délicats du café sont mis en exergue en gardant un aspect tigré à la mousse sans avoir l’acidité ou le “côté brûle” du café.

Côté gustatif, la forme de la tasse amène le café à un endroit précis des papilles gustatives*, permettant ainsi d’obtenir plus d’arômes complexes, beaucoup moins d’amertume, plus rond et une belle longueur en bouche. Le café est plus subtil et les arômes sont plus délicats.