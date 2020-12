Bonne Maison – Des chaussettes originales de qualité

Bonne Maison est une marque française, qui depuis 2012, raconte des histoires à travers des chaussettes uniques et de qualité. Une sélection de fils de coton égyptien, pour une fabrication française et européenne, avec le savoir-faire d’un fabricant français.

Bonne Maison fabrique des chaussettes de qualité, avec un double fil de coton égyptien sélectionné. Un fil qui évite le boulochage, qui reste lisse, doux, mat et solide. Les coloris sont élaborés avec soin, la teinture des fils réalisée en Italie. Ensuite, grâce au savoir-faire d’un fabricant français, une chaussette de grande qualité a pu être mise au point. Elle est fine, avec une pointe sans couture et renforcée. Ainsi, 80% des chaussettes Bonne Maison sont fabriqués en France et les 20% restants en Europe.

Depuis 2012, la créatrice Béatrice de Crécy, raconte des histoires à travers ses différentes collections de chaussettes. Trois histoires à chaque saison, composées de 12 modèles, avec des teintes et des motifs qui se répondent. Un univers plein de fantaisie est alors à découvrir, entre clowns, chevaux, singes, femmes, paysages…

De jolies collections originales, entre folie et passion, pour des chaussettes uniques et de qualité. Ainsi, l’on retrouve des chaussettes assez simples, mais aux couleurs rappelant la collection, avec deux couleurs, l’une soulignant le mollet et la pointe.

D’autres chaussettes sont plus originales, avec le visage d’une femme, comme découpée, avec plusieurs couleurs, jouant avec les teintes. Un visage marquant sur la cheville et le mollet, et des rayures sur le pied, avec une pointe d’une autre couleur, pour marquer toujours plus de fantaisie.

Il y a des mi-bas à découvrir et à porter, tout aussi originaux, comme cette paire Ruban rose-pêche, jouant avec les couleurs, les croisements d’un ruban tout au long du mollet et jusqu’au bout du pied. Les chaussettes et mi-bas sont légers, fins, agréables à porter, assez doux et extensibles, les motifs et deux de couleurs apportent une touche fantaisie, originale, fun, décalée, très plaisante et amusante.

Bonne Maison est une marque française de chaussettes qui se veut originale et qui réussit son pari, avec des collections pleines de fantaisie, racontant des histoires, et jouant avec les couleurs, pour des produits de qualité, fabrique en France et en Europe. Des chaussettes uniques, aux motifs travaillés, à retrouver au pied du sapin de Noël…

La marque française Bonne Maison est à découvrir par ici.