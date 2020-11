L’oracle Spirite, le petit nouveau des éditions Trajectoire

La collection “L’officiel” des éditions Trajectoire s’agrandit avec un petit nouveau : L’oracle Spirite.

Dans ce coffret, l‘oracle spirite est celui de Mariana, célèbre voyante dont les cartes lui avaient été révélées par une communication avec l’au delà. Il contient donc les 32 cartes et un livre explicatif écrit par Liliane Quint qui utilise cet oracle depuis des années. Il n’a alors plus aucun secret pour elle !

Elle s’attache alors à décrire précisément chaque carte et les liens qu’elles ont avec les différents domaines (amour, travail, santé et argent). On adore ses descriptions et on apprend doucement à associer chacune des cartes avec les autres cartes du jeu. On s’attachera sur ce jeu à comprendre les symboliques des cartes et à vouloir aller plus loin.

Liliane Quint a aussi fait un tableau récapitulatif à la fin du livret indiquant plusieurs détails : la saison ou le mois auquel peut faire référence la carte mais aussi l’âge ou la caractéristique de la personne qu’elle représente. On pourra ainsi voir que le soleil peut représenter une personne de plus de 45 ans alors que la carte Anneau pourra représenter un couple ou que la carte Bonté représentera un ami.

L’auteur nous présente aussi plusieurs façons de tirer l’Oracle Spirite. En effet, elle nous montre 9 façons de tirer les cartes avec : un tirage avec 5, 7, 9, 12 cartes. Un autre sur le prénom, un autre qui pourra répondre à une question bien précise et un autre sur la perception. Il est aussi agréable de voir que l’auteur s’est aussi attelée à nous montrer plusieurs tirages avec ses propres interprétations. C’est agréable car cela nous permet aussi de nous projeter plus facilement dans le jeu !

Petit détail qui a tout son charme : les cartes tiennent dans la main (et rien que ça j’adore, j’ai toujours détesté les très grosses cartes car très difficile à manier réellement).

Les cartes de l’oracle Spirite me rappelle un de mes tout premiers jeux de cartes car facile de lecture avec les autres cartes. J’avais adoré sa simplicité d’interprétation que j’ai pu retrouvé dans l’oracle Spirite. A conseiller aussi bien aux débutants qu’aux plus aguerris !

On retrouvera aussi l'Oracle Spirite dans une nouvelle version de ce coffret (le coffret est noir et est composé uniquement de carton recyclable) paru aussi aux éditions Trajectoire.







