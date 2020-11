Durance – Deux calendriers de l’Avent à découvrir

La marque française Durance, passionnée de parfum, propose, pour patienter jusqu’à Noël, deux jolis calendriers de l’Avent. Le premier est composé de bougies, pour parfumer son intérieur, et l’autre est constitué de bougies et de produits de soins cosmétiques.

Durance, marque française, est avant tout spécialiste des bougies, avec un mélange unique de cire, de grande qualité, pour une diffusion optimale du parfum. Elle propose aussi une gamme de produits de soins cosmétiques, composés jusqu’à 96% d’ingrédients d’origine naturelle, pour le plus grand soin de tous. Ainsi, à travers ces deux sublimes calendriers de l’Avent, c’est toute la marque qui est à découvrir ou redécouvrir, au fil des jours, en attendant Noël !

France Net Infos a pu découvrir le calendrier de l’Avent Bougies, un calendrier olfactif, pour parfumer son intérieur, et apporter une tendre ambiance de fête. Une jolie boîte, sous la forme d’une maison, avec un graphisme répétitif, simple et efficace. Deux couleurs seulement, en contraste, pour apporter une dynamique à ce coffret qui s’ouvre en deux. A l’intérieur, d’un côté, comme de l’autre, vingt-quatre fenêtres numérotées sont à découvrir. Le même graphisme répétitif est à retrouver à l’intérieur, les cases, quant à elles restent unies, ainsi voyantes, avec une belle police pour les numéros.

La première case, contrairement à la plupart des calendriers de l’Avent, est la plus grande ! En effet, derrière cette première fenêtre se cache une bougie chauffe-plat, dans un joli photophore, doré, moucheté, tout à fait festif. Il permettra ainsi, au fil des jours, de laisser brûler les bougies à découvrir dans ce coffret. La première fragrance est Fleur de coton, un parfum doux, frais et envoûtant.

Ainsi de suite, au fil des jours et des cases à ouvrir, vingt-quatre bougies sont à découvrir, douze fragrances différentes, avec des parfums floraux, comme le Jasmin ou la fleur de Monoï, des fruités et gourmands, avec le Macaron gourmand, des frais et aux notes d’agrumes, comme Verveine ou encore fleur d’Oranger, et enfin des parfums boisés et épicés, avec Cannelle-Orange, ou encore Au pied du sapin. Les parfums sont captivants, apportant chacun à leur façon, une douceur, de la fraîcheur ou de la chaleur et de la gourmandise à l’intérieur de la maison, offrant une ambiance particulière et plaisante, en attendant les fêtes. Les bougies parfument suffisamment une pièce, sans être entêtant, mais plutôt très agréable et doux. Les bougies ont une durée de cinq heures, ce qui permet d’en profiter réellement.

Durance, entreprise familiale française, présente deux calendriers de l’Avent, pour patienter jusqu’à Noël, et offrir une ambiance de fête avant l’heure ! L’un avec exclusivement des bougies parfumées et un petit photophore simple et adorable, l’autre avec des bougies et des produits, format voyage, de soins cosmétiques.

La marque française Durance est à retrouver par là…