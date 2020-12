Oiseaux de France et d’Europe est un ouvrage, avec CD, des éditions Larousse, paru en octobre 2020. Un guide d’identification par la photo, très complet, avec un CD qui permet d’écouter plus de 100 chants d’oiseaux, cris et chants en vol ou immobile, et cris d’alarme.

Le guide de 456 pages, est très complet et accompagné d’un CD. Il présente 800 espèces d’oiseaux en France et en Europe, ainsi que 100 chants d’oiseaux. Un sommaire et la liste des sons à retrouver sur le CD, sont à découvrir, avant de présenter, dans une introduction, la manière d’utiliser la guide. Les oiseaux sont donc classés en trois parties, la première présente les espèces européennes communes, chacune bénéficiant d’une page entière. La deuxième partie couvre plus de 190 espèces supplémentaires, plus rares, ils sont donc quatre par page. Enfin, la troisième partie présente les oiseaux occasionnels, sous la forme d’une liste très complète, là encore.

Les oiseaux communs sont donc très bien détaillés, avec photographies et illustrations, comme on peut les observer sur le terrain, avec leur plumage le plus courant. Les photographies permettent donc de distinguer juvéniles et adultes, mâles et femelles, le plumage d’été et d’hiver. Les dessins, quant à eux, permettent de mieux observer et distinguer l’oiseau en vol. Beaucoup de photographies et d’illustrations sont donc à retrouver, avec des légendes et du texte, afin de comprendre, et connaître et de reconnaître chacun de ces oiseaux. Ainsi, les photographies permettent aussi de découvrir les animaux dans leur milieu naturel, pour mettre en évidence des comportements caractéristiques, pour les reconnaître, et ne pas les confondre avec une espèce similaire. Des cartes de localisation des espèces viennent compléter efficacement l’ouvrage très riche et détaillé, qui plaira à tous les observateurs de la nature. En plus de reconnaître les oiseaux, par leur plumage et comportement, entre autres, un CD permet aussi d’écouter et donc de reconnaître une centaine d’oiseaux.

Oiseaux de France et d’Europe est un guide très détaillé et complet, des éditions Larousse, qui présente 800 espèces d’oiseaux photographiés en gros plan pour mieux les reconnaître, avec un CD, pour écouter une centaine de chant et cris d’oiseaux.