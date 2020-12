Dédicace de Noël à Marseille, offrez des livres !

Pour ce Noël très spécial, vous cherchez des cadeaux insolites, chaleureux et personnalisés ? Pensez à offrir des livres dédicacés ! Ce dimanche 20 décembre 2020, une séance de signatures aura justement lieu à Marseille avec trois auteures du Sud, trois femmes talentueuses aux parcours de vie très différents. Venez rencontrer Eva Marin, Dominique Guenin et Alice Masson qui présenteront leurs ouvrages à la Librairie-Papeterie Les Ménines de 9h à 13h.

Ce sera l’occasion de soutenir ces trois romancières, membres du groupe Auteurs, blogueurs et lecteurs : même passion, mais aussi de découvrir leurs oeuvres et de finaliser vos derniers achats de Noël.

Eva Marin pour Le Linceul des âmes paru chez Evidence Editions :

Née en Espagne en 1972, Eva quittera son pays natal à ses 21 ans pour s’installer sur Aix en Provence. Intermittente de la restauration elle vous servira dans des très grands banquets. Cependant, même si elle adore son travail, le moment qu’elle préfère sera toujours celui où elle se retrouve face à son clavier.

Le pitch :

Suite à un choc émotionnel, l’existence d’Ely devenue Rosa après un changement d’identité nécessaire à sa survie, est soignée dans un couvent où elle s’accroche à un tissu très particulier.

Sa vie, qui ne tient qu’à un fil, bascule alors dans la folie d’une vengeance froide qui se déroulera entre Perpignan et Barcelone, pendant que ses souvenirs la ramèneront irrémédiablement vers un passé où religion et secte ne font qu’un.

Méfiez-vous des apparences trompeuses, gardez toujours un œil ouvert et surtout… n’ouvrez pas vos portes !

Dominique Guenin pour Les Gardiens du Sceau et le tome 2 Le sceau d’Atlasia parus chez DG et Patte de velours Editions

A l’adolescence, j’écrivais des poèmes qui voyaient défiler ma petite vie, vagabondant sur mes états d’âme. Tout cela aurait pu s’envoler, s’évanouir et n’être plus que souvenir sans lendemain… Mais chaque matin, la passion pour les mots était toujours plus forte.

Les vers et les rimes ont virevolté en traversant les années et m’ont menée à l’âge adulte. C’est alors que la prose s’est imposée, entraînant l’âme à transformer les images statiques pour composer des histoires romancées et donner vie à des êtres imaginaires…

Le pitch du Sceau d’Atlasia :

Six mois ont passé depuis les événements survenus dans le tome 1 “Les Gardiens du Sceau”… La vie de Richard Corlay a changé à jamais. Depuis sa rencontre avec les Gardiens du Sceau, il partage son temps entre Paris et Inis Mór.

Malgré de surprenantes découvertes sur les artefacts, le mystère de la tablette demeure… Percer son secret reste sa priorité : « Cette tablette pouvait être beaucoup de choses, à vrai dire, mais nous étions d’accord sur un point : elle était la preuve que le temps passe et ne s’efface jamais totalement, les points de suspension entre hier et demain, le testament d’une époque perdue…» Et les artefacts attisent à nouveau les convoitises… Quels dangers attendent Richard et ses amis dans leur quête de la vérité ? Alice Masson pour La chair est cendre, l’âme est flamme paru aux Editions de l’An-Vi : Alice Masson est romancière et conférencière. Elle distille tout au long du roman de précieux conseils basés sur ses recherches et son expérience personnelle. Ce roman est un hommage au travail phénoménal de Lise Bourbeau avec son livre : « Les 5 blessures de l’âme qui empêchent d’être soi-même ». Le pitch : Cinq personnages, cinq blessures de l’âme. Leur destin sera transformé à jamais par le voyage qu’ils vont entreprendre ensemble. Héloïse souffre de la blessure d’injustice. Riku a peur de l’abandon. Astrid se sent rejetée. Alma a été humiliée. Raphaël souffre de la blessure de trahison. En emmenant leur amie commune Emilie de Bruxelles à Calvi, tout au long de ce voyage initiatique, ils vont grandir à travers leurs différences. Au final, les quelques centimètres qu’ils vont prendre leur permettront de s’élever et d’élargir leur vision du monde. En suivant les péripéties des cinq protagonistes, ce roman drôle et émouvant à la fois pourra peut-être vous permettre d’identifier vos propres blessures de l’âme.













Tabac-Presse Les Ménines : Centre commercial du Roy d’Espagne Marseille