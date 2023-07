J’aime la mer – Ed. Langue au chat

J’aime la mer est un ouvrage de la collection J’aime la feutrine, des éditions Langue au chat, paru en avril 2023. Un livre coloré et doux, pour les tout-petits, qui vont pouvoir s’amuser à découvrir quelques animaux marins. Un livre à toucher, avec de jolies découpes et des pages épaisses en feutrine.

La couverture présente une jolie étoile de mer, au milieu d’algues. Au-dessus, une découpe laisse apparaître un cœur, dans lequel, à l’intérieur, les enfants peuvent toucher la feutrine bleue. La première page présente un petit bernard-l’ermite, qui vit dans un coquillage. Le crustacé garde sa maison sur le dos, ce qui est très pratique ! Les stries du coquillage restent marquées avec des découpes, laissant apparaître de la feutrine. Sur la deuxième page un baleineau est dévoilé. L’animal fait des bulles… Quelques-unes de ces bulles sont découpées, invitant une fois de plus, les enfants à toucher et ressentir.

Le livre est original et très plaisant, avec ses pages en feutrine et cartonnées. Les enfants semblent invités à découvrir quelques animaux marins, présentant ainsi un imagier surprenant, doux et coloré. A chaque page, un nouvel animal se présente, accompagné d’une ou deux courtes phrases. En effet, le texte reste simple et clair, adapté aux jeunes lecteurs, pour présenter en quelques mots, les différents animaux marins. Le dessin joue avec des découpes, offrant une belle dynamique et une envie, pour les enfants, de toucher, ressentir… Des creux et une texture différente viennent éveiller le toucher des plus petits curieux. Le graphisme est simple et efficace, plutôt rond, charmant et coloré.

J’aime la feutrine est une nouvelle collection, des éditions Langue au chat, qui débute avec deux titres, dont J’aime la mer. Un livre à toucher, comme un imagier, qui vient présenter, aux tout-petits, quelques animaux marins, entre feutrine colorée et découpes.

Lien Amazon