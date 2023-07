Mon grand livre de coloriage – Ed. Usborne

Mon grand livre de coloriage est un cahier souple, des éditions Usborne, paru en juin 2023. Un livre aux illustrations simples, pour les jeunes enfants, à partir de 3 ans. Les dessins aux traits épais accompagnent les bambins pour apprendre à colorier et tenir leur crayon.

Le cahier souple est assez grand et se compose de 96 pages. Ainsi, il y a de quoi occuper les jeunes enfants, pendant un moment et de les accompagner dans l’apprentissage du coloriage. C’est avec une méduse souriante que débute l’ouvrage souple. Une invitation aux vacances d’été, à la mer, la plage… Le deuxième coloriage présenté est un dinosaure, un diplodocus au long cou, très utile, pour manger les hautes branches des arbres. La troisième page dévoile une tortue qui nage, invitant, une fois de plus à s’éveiller au monde marin, que les enfants découvrent souvent lors des grandes vacances d’été !

A chaque page, une nouvelle illustration est à découvrir et à mettre en couleur. Le cahier de coloriages reste simple, néanmoins efficace et toujours plaisant. En effet, avec les dessins simples et les traits épais, les enfants sont accompagnés dans leur apprentissage du coloriage. Ils semblent dirigés pour éviter de dépasser et le graphisme simple permet d’esquiver les détails trop pointilleux. Le dessin est rond et très plaisant, offrant un univers doux et charmant. Le cahier offre à découvrir différents thèmes, tout au long des pages à colorier. Effectivement, il y a la mer, les vacances, les animaux, les engins, les super-héros, les fleurs, les animaux fantastiques, l’hiver… L’activité incontournable est ici plaisante avec ce cahier complet et très agréable à découvrir, offrant quelques annotations, pour accompagner l’enfant dans ses découvertes !

Mon grand cahier de coloriage est un grand et beau cahier souple des éditions Usborne. Un incontournable cahier d’activités, qui propose, avec l’aide de dessins charmants aux traits épais, d’accompagner les enfants dans leur apprentissage du coloriage et de la tenue de leur crayon.

Lien Amazon