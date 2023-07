Fort Boyard – Les jeux du Fort

La collection Fort boyard, des éditions Les livres du Dragon d’Or, s’enrichit d’un nouvel ouvrage, Les jeux du Fort. Un carnet d’activités, paru fin juin 2023, qui propose de passer de superbes vacances en résolvant toutes sortes d’énigmes et jeux, s’inspirant de l’emblématique émission.

Le livre, avec un rabat élastique, invite les enfants à devenir capitaine d’une équipe qui se prépare pour Fort Boyard. Une première page offre quelques informations et conseils, pour vivre au mieux cette aventure. Pour bien s’immerger, un nom d’association pour laquelle jouer, un nom d’équipe et un cri de guerre sont demandés ! Par la suite, un tableau de score sera à remplir au fur et à mesure, pour obtenir des clés et des indices… Il est également notifié, que les solutions sont à consulter à la fin de l’ouvrage, pour vérifier les réponses et noter les scores !

L’ouvrage est plaisant, pratique à emporter en week-end, soirée ou vacances, pour pouvoir s’amuser à jouer les aventuriers de Fort Boyard. Il semble également bien construit, pour vivre une véritable aventure, comme l’émission télévisée. En effet, si les enfants suivent les jeux dans l’ordre, ils vivront tout d’abord les défis pour obtenir des clés, puis passeront chez Blanche ou Rouge pour gagner des clés. Ensuite, les jeunes aventuriers se trouvent invités pour la quête des indices, avant de récolter quelques secondes supplémentaires au Conseil ! Des codes couleurs permettent de mieux se retrouver et de différencier ces différentes étapes.

Plusieurs personnages sont à retrouver, comme des épreuves incontournables ! En effet, les enfants se verront ravis de retrouver Passe-Partout, le Père Fouras, les Maîtres de Temps… Mais également la vigie avec une énigme, la cellule du monde à l’envers, celle du métro, la Ketchuperie… Le livre reste assez immersif et très charmant. Le carnet possède des énigmes et jeux qui se veulent au plus près de ceux de l’émission. Le cahier d’activités comporte des activités variées et captivantes. Elles plairont aux enfants qui semblent ravis de retrouver et de plonger dans leur émission favorite de l’été !

Les jeux du Fort est un nouvel ouvrage de la collection Fort Boyard, des éditions Les livres du Dragon d’Or. Un carnet d’activités aux jeux et énigmes qui invitent les enfants à plonger dans l’univers de Fort Boyard, comme s’ils suivaient le déroulé d’une émission.

Lien Amazon