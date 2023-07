Une glace à la mer – Les petits bonheurs de Charlie Blossom

« Une glace à la mer » est un album jeunesse raconté par Camille Osscini et illustré par Julien Arnal. Il rejoint la série « Les petits bonheurs de Charlie Blossom » dans laquelle les enfants vont faire la connaissance d’une jeune fille adorable, plus que ravie de passer un dimanche à la mer avec ses parents.

« Une glace à la mer » – Quelques mots sur l’histoire

Dans « Une glace à la mer » nous retrouvons une Charlie heureuse de passer un dimanche à la mer avec son cher papa et sa maman. Elle se remémore les sensations et la joie que cela procure. L’odeur du monoï, les chansons que l’on chante dans la voiture, la cargaison de matériel sur l’épaule, les baignades, les pâtés de sable, les paysages et bien sûr, cette glace qu’elle est pressée de déguster au bord de l’eau.

Mon avis sur le livre « Une glace à la mer »

« Une glace à la mer » est un album illustré absolument magnifique. Il m’a embarqué dans de doux souvenirs d’enfance, ceux que l’on garde en nous précieusement. L’univers du livre s’apparente à une parenthèse de bonheur, comme si le temps s’arrêtait en plein cœur d’un lieu doux et relaxant, au bord de la mer.

La narratrice – Camille Osscini – embarque le jeune lecteur avec elle, au travers de son héroïne Charlie qui partage sa joie d’être à la mer avec ses parents.

J’ai trouvé la narration chantante et passionnée. Je suis tombée sous le charme de Charlie, cette petite fille attachante, drôle, spontanée, rêveuse également. Et par sa joie contagieuse qui résonne du début jusqu’à la fin du récit. Les enfants vont donc faire sa connaissance, ils la découvriront attendrie et reconnaissante de ce moment privilégié, ravie tout simplement.

Ravie d’être à la mer, de se laisser flotter, de ressentir la chaleur du sable qui caresse ses pieds, de goûter au plaisir de déguster une glace et d’admirer un coucher de soleil en toute fin de journée.

J’ai également apprécié le mélange récit classique/bande dessinée qui force le lecteur à davantage observer ce qu’il a sous les yeux, à savoir les magnifiques illustrations de Julien Arnal. Il réussit à nous embarquer avec Charlie du début jusqu’à la fin. Les aquarelles sont superbes, il ressort une telle douceur, en accord avec l’histoire apaisante parfaitement menée.

Et si les illustrations sont réalistes, elles ont aussi ce petit côté enchanteur qui invite au rêve.

D’ailleurs, les grands adultes seront tout autant touchés par cet album qui va réussir à les transporter dans leurs propres souvenirs d’enfance. Ce moment tant attendu des vacances d’été à la mer où chaque détail compte : le trajet festif en voiture avec ces chansons que l’on interprète approximativement, les premiers pas dans le sable, et sa chaleur qui nous force à ressentir, écouter et apprécier ce qui nous entoure.

Sans oublier, le plaisir de savourer « Une glace à la mer ».

« Une glace à la mer » est un album à découvrir sans plus tarder aux Éditions Glénat Jeunesse. Et si vous êtes tombés sous le charme des auteurs, n’hésitez pas à découvrir le livre « Des nœuds dans les cheveux » qui est également bluffant de beauté.

Le livre est disponible sur AMAZON.

