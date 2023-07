« Robots – Qu’est-ce qu’un androïde ? » rejoint la collection de « Mes premières découvertes » aux Éditions Gallimard Jeunesse. Grace au format ludique qui consiste à ouvrir et à fermer une quarantaine de volets, les enfants vont en apprendre un peu plus sur ces mystérieuses machines, les robots.

« Mes premières découvertes » – Apprendre en s’amusant

Parmi les nombreuses collections proposées par les Éditions Gallimard Jeunesse, « Mes premières découvertes » fait partie des plus ludiques. Elle propose aux enfants d’apprendre tout un tas d’informations sur des thématiques ciblées, de façon ludique et active. En effet, ils vont être sollicités tout au long de la lecture, leur permettant ainsi d’interagir et de retenir plus facilement. De plus, ils seront interpellés par de nombreuses questions et auront le plaisir de soulever 40 volets au cœur des illustrations. Plutôt sympa lorsqu’on sait à quel point les enfants aiment participer à la lecture.

« Mon documentaire animé – Robots »

Écrit par Emmanuelle Kecir-Lepetit et illustré par Agnès Yvan, les enfants vont se retrouver au cœur d’un univers à part, celui du monde des robots et autres androïdes. Il y a fort à parier que ce soit la première fois qu’ils entendent parler de ces machines fascinantes, car les livres sur ces thématiques sont finalement assez rares. Ici, les auteurs proposent aux enfants de répondre aux questions qu’ils se posent, à savoir :

« Comment fabrique-t-on un robot ? », « Est-ce qu’un robot peut se tromper ? », « Les robots éprouvent-ils des émotions ? », « Les drones sont-ils tous des robots ? » et bien d’autres.

Nous retrouvons plusieurs doubles pages illustrées, animées par une narration riche en informations : « La naissance des robots », « Fabriquer un robot », « Au travail ! », « De plus en plus humains », « Au service de notre santé » ainsi que « Notre futur avec les robots ». Soit des interrogations plus passionnantes les unes que les autres. Les illustrations sont riches ici, le tout regorge de détails, à tel point qu’il est difficile de se fixer sur un élément en particulier. Et c’est justement ce qui fait la force de cette collection, car le jeune lecteur aura envie d’y revenir pour en apprendre encore plus sur ce thème fascinant. Ils se prêteront au jeu du question-réponse avec plaisir !

« Robots – Qu’est-ce qu’un androïde ? » est un livre original à découvrir sans plus tarder.

