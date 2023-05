Purification et désenvoûtement en magie de Marc Neu

Marc Neu revient avec un nouvel opus : “Purification et désenvoûtement en magie” paru aux éditions Exergue. Ce livre audacieux dans la collection “Les carnets de sorcier de Marc Neu” vous plonge dans le fascinant monde de la magie, les rituels simples de purification et de désenvoûtement, et la résilience face aux entités malveillantes.

Le livre se démarque par son aspect inclusif. Que vous soyez païen ou chrétien, vous trouverez des rituels adaptés à votre spiritualité. Une partie dédiée à un bestiaire de l’astral vous permet de comprendre avec quelles “bêtes” vous pouvez avoir affaire – des parasites à l’esprit de la nature, en passant par les larves et autres entités.

Neu va plus loin avec des rituels de protection, indispensables pour toute tentative de désenvoûtement d’un lieu ou d’une personne. Et il ne manque pas de rappeler l’importance de maintenir une attitude positive, joyeuse et résiliente, pour éviter que l’ombre ne prenne le dessus.

Ce manuel n’est pas uniquement un répertoire d’incantations et de rites, il se veut aussi un guide pratique. Il offre des instructions détaillées sur la consécration de votre espace dédié à la magie et le matériel nécessaire à chaque pratique.

Marc Neu vous guide pour prendre le dessus sur toutes les entités qui vous gâche la vie

Au fil des pages richement illustrées, Neu partage des méthodes de diagnostic et de combat contre les forces occultes. Découvrez comment faire un nettoyage énergétique à distance avec un pendule, comment absorber les mauvaises énergies avec du plomb, et comment utiliser la méthode Khannasuka pour purifier les lieux, les objets et les personnes sans aucun matériel, où que vous soyez.

“Purification et désenvoûtement en magie” est un voyage initiatique, une source précieuse d’informations pour tous ceux qui cherchent à comprendre, à reconnaître et à combattre les phénomènes d’envoûtement, de hantise, de mauvais œil ou d’entités. Avec ce guide, la magie et le mystique ne sont plus l’apanage d’une élite : ils deviennent accessibles à tous, même sans connaissances préalables. Un voyage envoûtant et libérateur vous attend alors !

Mais, ce n’est pas le premier tour de piste de Marc Neu dans le domaine de l’ésotérisme. En effet, l’auteur a déjà publié plusieurs ouvrages dans la collection “Les Carnets des Sorciers de Marc Neu” (dont on vous parlera au fur et à mesure). Parmi ceux-ci figurent “La magie des cristaux“, où il explore le pouvoir des pierres et leur utilisation en magie ; “La magie des bouteilles sorcières et des jarres à souhait”, qui vous guide à travers des rituels fascinants pour réaliser vos désirs ; et “Les secrets de la magie des bougies”, où Neu dévoile la puissance cachée de la lumière et de la flamme dans la pratique magique. Chacun de ces livres, tout comme “Purification et désenvoûtement en magie”, s’inscrit dans l’objectif de Neu de démystifier la magie et de la rendre accessible à tous.

