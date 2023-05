Hitton : Le Cadeau Parfait pour la Fête des Mères

Préparez-vous pour l’explosion sensorielle avec le Coffret Cosmétique au lait d’ânesse bio de Hitton – votre arme secrète pour faire chavirer le cœur de maman à la Fête des Mères. Cette merveille à 89,90 € promet une expérience haut de gamme pour celles qui chérissent le lait d’ânesse dans leur routine beauté. Et avouons-le, qui ne le ferait pas ?

Hitton : un coffret unique de 4 produits au lait d’ânesse

Cet ensemble luxueux est composé de quatre éléments indispensables qui offrent une véritable panoplie de bienfaits à votre peau. En ouvrant ce coffret, vous serez immédiatement séduit par le soin du visage. Cette crème est plus qu’apaisante. Elle a des propriétés régénérantes qui illumineront votre teint comme un rayon de soleil au petit matin. Imaginez votre peau douce et revitalisée, éclatante de fraîcheur et de jeunesse.

Ensuite, la crème pour les mains s’invite dans votre rituel de soin. Réparatrice et extrêmement nourrissante, elle enveloppe vos mains d’une douceur enveloppante qui les laisse douces comme des pétales de fleurs. Elle agit comme un gant de soin invisible. Elle protège et répare vos mains, leur redonnant une douceur et une élasticité inégalées.

Mais ce coffret ne s’arrête pas là. Le lait corporel apaisant et adoucissant est une autre merveille que vous découvrirez. Il agit comme une caresse sur votre peau, l’adoucissant et la nourrissant en profondeur. Enrichi en lait d’ânesse bio, il laisse votre peau douce, lisse et hydratée, tout en évoquant une sensation de bien-être total.

Et pour couronner le tout, le baume à lèvres réparateur et protecteur vient compléter ce quatuor de rêve. Il maintiendra vos lèvres douces et pulpeuses, les protégeant des agressions extérieures et du dessèchement. Ce petit bijou est le gardien de votre sourire, assurant des lèvres douces, lisses et prêtes à embrasser. Que rêver de mieux ?

Chaque produit de ce coffret a été soigneusement sélectionné pour vous offrir une expérience de soin inégalée, transformant votre routine beauté en un véritable moment de plaisir et de relaxation.

Le fruit d’une collaboration inédite

Mais ce n’est pas tout ! Ce coffret est le fruit d’une coopération inédite entre la Ferme du Hitton, lauréate du Prix National de l’Agrobiodiversité animale 2018, et des artisans locaux au cœur de l’Himalaya. Imaginez des produits fabriqués à la main, qui perpétuent un savoir-faire ancestral, le tout en utilisant des ressources locales. Envoûtant, non?

Le papier de ce coffret est issu de l’écorce de Lokta, récoltée de manière responsable dans les forêts certifiées FSC de l’Himalaya. En offrant ce cadeau, non seulement vous chouchoutez votre maman, mais vous contribuez aussi à améliorer les conditions de vie des populations rurales népalaises.

J’ai adoré ce coffret, le premier mot d’ailleurs qui me vient à l’esprit est sublime. La crème pour les mains est simplement divine et le baume à lèvres reste toute la journée. Et parlons un instant de l’odeur, cette note subtile et délicate qui accompagne chaque produit du coffret. C’est un parfum d’une douceur rare, à la fois apaisant et rafraîchissant, qui invite à un moment de détente et de bien-être. Sans être envahissante, cette fragrance délicate enveloppe la peau, créant une expérience sensorielle réellement unique. Ce parfum, à la fois sobre et exquis, ajoute une touche supplémentaire de luxe à ce coffret déjà exceptionnel. C’est clair, ce coffret a véritablement transformé ma routine beauté !

Alors, pour cette Fête des Mères, offrez un cadeau qui a du sens. Offrez le Coffret Cosmétique au lait d’ânesse bio de Hitton. Parce que maman mérite le meilleur !

Vous pouvez commander votre coffret directement sur le site de la marque Hitton : https://hitton.fr/fr/