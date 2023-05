Je vous retrouve aujourd’hui pour vous présenter la collection en édition limitée « The Love Collection » de la célèbre maquilleuse Patricia McGrath. Autant vous dire que je suis excitée comme une puce, d’autant plus que je ne connaissais pas la marque avant d’avoir eu le plaisir de tester quelques pépites qui sentent bon l’amour, je vous dis tout !

Une collection so romantic

Si je devais définir « The Love Collection » en un seul mot, ce serait « romantique ». Cette nouvelle collection signée PAT McGRATH LABS a un petit côté first date que je trouve super sympa. Je suis sûre que vous voyez de quoi je parle, ce petit makeup naturel qui nous met en valeur sans que ce soit too much… On adore !

Au programme, des teintes relativement classiques qui conviendront à tout type de carnation, des couleurs veloutées, des finitions mates ou métallisées également. Soit, une vingtaine de références plus réussies les unes que les autres : des palettes d’ombres à paupières, des fards à paupières liquides, des blushs, un bronzer, des rouges à lèvres liquides, etc. Le tout, glissé dans de superbes packagings à l’image même de la collection, avec ce cœur en verre rouge central vêtu d’une couronne en or. Et ces nombreuses roses qui sont clairement l’inspiration première de « The Love Collection ».

Les palettes d’ombres à paupières « The Love Collection »

Et voilà la star de la collection : la palette d’ombres à paupières que l’on retrouve en 3 versions différentes. Il y a la « Sublime Seduction », la « Velvet Liaison » et la « Iconic Infatuation » que j’ai eu la chance de tester. Je trouve ça chouette que les noms transpirent l’amour, on reste clairement dans le thème de la passion, de l’interdit, du « tout oser » !

Mon avis sur la palette « Iconic Infatuation »

Lorsque je me maquille, je ne loupe jamais l’étape du fard à paupières. Je trouve qu’il n’y a rien de plus beau qu’un regard ouvert et pétillant, c’est également pour cette raison que je suis une adepte du combo mat/métallique, voire pailleté. J’aime ajouter de la lumière également, cela apporte ce petit plus « électrique » qui me caractérise plutôt bien à mes heures. Pas surprenant donc que je sois tombée sous le charme de la palette « Iconic Infatuation » qui permet de réaliser des combinaisons plutôt sympas.

La palette se compose de 6 teintes :

Candlelight Affair qui s’apparente à un beige lumineux.

Eternal Love est un mat poudré couleur mauve.

Bare Venus est un velours rose mat.

Fleurever Adored est un corail assez surprenant et intense. Il se rapproche d’un fard métallisé.

Platinium Divinity (ma teinte préférée) est un magnifique rose métallisé intense.

Endearment se rapproche du « Eternal Love » sauf qu’il est un peu moins soutenu.

Je l’ai tout de suite adoptée. Déjà, les fards se travaillent à merveille. Certains sont plus poudreux que d’autres, cela implique de bien estomper au fur et à mesure, mais globalement ils se déposent parfaitement sur la paupière. Je les ai essayés avec et sans base, je dois dire que j’ai préféré avec, mais je vous rassure, le fard tient bien toute la journée sans faire de plis disgracieux sur la paupière.

Avec ce beau dégradé de teintes, j’ai pu réaliser des makeup naturels, notamment grâce à ce petit champagne lumineux. Mais aussi des plus soutenus avec la teinte « Bare Venus » qui est bien plus intense que l’on pourrait le croire en observant la palette. Bref, la palette est vraiment réussie, en totale adéquation avec l’univers de la collection, grâce notamment à ces jolis dégradés de rose qui se superposent parfaitement.

Les fards à paupières liquides « The Love Collection »

Ces fards à paupières liquides font partie des références qui m’intriguaient le plus, car je suis davantage adepte des matières poudre pour maquiller mes yeux. Je vous avoue qu’au départ, j’ai un peu galéré à prendre mes marques notamment dans la dose de produit à utiliser. Et à force d’entrainement, je me suis laissée surprendre par la qualité de la formule. La texture est légère, les couleurs sont waouh, hypers chatoyantes, bref : canonissime !

Et il y en a pour tous les goûts : 7 teintes au total. Autant vous dire qu’il y a de quoi s’amuser. De mon côté, j’ai reçu le fard « Smouldering Seduction » qui envoie du lourd ! Il s’agit d’un marron métallisé assez intense. J’ai eu peur au départ de sa couleur foncée, et puis finalement, il est assez modulable, allant du métallique au pailleté. Il est superbe ! Quant aux autres couleurs, elles sont moins foncées, mais tout aussi métallisées, n’hésitez pas à jeter un coup d’œil à la photo ci-dessous pour les découvrir plus en détail.

Je suis tombée sous le charme de « The Love Collection ». Les produits que j’ai testés sont agréables à utiliser et les effets sont bien au rendez-vous. J’ai jeté un coup d’œil aux autres produits faisant partie de la collection et je dois dire que les blushs ont l’air incroyables. Je compte bien les tester à l’occasion, je vous en dirai des nouvelles.

Je devine que vous êtes déjà amoureux de la collection, pas vrai ? Dites-moi tout cela en commentaire, je serai curieuse de vous lire !