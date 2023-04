Découvrez “La magie des cristaux” par Marc Neu

Découvrez le pouvoir inouï des cristaux dans le livre sensationnel de Marc Neu, “La Magie des Cristaux” paru aux éditions Exergue. Oubliez les clichés sur la sorcellerie et embarquez pour une aventure écologique, humaniste et captivante dans le monde des pierres et de la magie !

Marc Neu, surnommé “Le sorcier”, nous partage sa passion pour les cristaux et la magie dans ce guide richement illustré. Cette passion s’est transformée en métier qu’il exerce depuis plus de 30 ans avec rigueur et honnêteté. Dans son livre “La magie des Cristaux”, il nous aide à créer nos propres amulettes et talismans pour attirer chance et prospérité, tout en préservant la nature !

Le livre débute par une introduction sur la consécration de l’espace dédié à la magie et présente le matériel nécessaire pour chaque pratique. Il nous initie ensuite à la fabrication des cristaux et leur transformation en amulettes de chance et talismans de prospérité. Selon Neu, en chargeant les cristaux de notre énergie et de nos rêves, ils gagnent en force et nous aident à réaliser nos objectifs.

Apprenez toute la magie des cristaux

Ce livre est une mine d’or pour les passionnés et les curieux. Grâce à ses illustrations et ses explications limpides, Marc Neu rend la magie accessible à tous, débutants ou initiés. Les méthodes dévoilées peuvent être aisément adaptées à chaque praticien pour être mises en œuvre dans la vie de tous les jours, afin d’améliorer notre bien-être et réaliser nos rêves. Plongez dans cet univers fascinant et appliquez ces techniques pour transformer votre quotidien !

Aussi, le livre met l’accent sur l’engagement écologique et humaniste. En fabriquant vos propres cristaux, vous devenez non seulement un magicien plus puissant, mais aussi un acteur engagé pour la planète et l’humanité. Intéressant, non ?

En résumé, “La Magie des Cristaux” est un guide incontournable pour ceux qui veulent explorer le monde fascinant des cristaux et de la magie tout en adoptant une démarche écologique et humaniste. Préparez-vous à être émerveillé par la puissance des pierres et leur impact sur notre monde !

