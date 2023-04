« Les 1000 enfants de Monsieur et Madame Chose » est un livre raconté par Valérie Fontaine et illustré par Yves Dumont, publié aux Éditions Québec Amérique. Les auteurs proposent aux enfants de découvrir à quoi pourrait ressembler la vie avec 1000 enfants en termes d’organisation, et ils vont bien s’amuser !

« Les 1000 enfants de Monsieur et Madame Chose » raconte l’histoire d’une famille nombreuse, ou plutôt, hors normes. En effet, Monsieur et Madame Chose n’ont pas un, ni deux, ni même quatre enfants, mais bel et bien 1000 enfants. Cela peut sembler fou, mais c’est bien le cas, et cela demande d’être organisé pour répondre aux besoins de chacun. On apprend d’abord que la famille a son propre village de 1002 habitants. Étant donné qu’il est difficile de les nommer, ils leur ont donné des petits prénoms inventés du genre « Bimjamboum Chose ». Quant aux repas de famille, ils sont assez folkloriques, et plus que tout millimétrés. Sans oublier les « règlements spéciaux » qu’ils doivent respecter pour pouvoir cohabiter.

« Les 1000 enfants de Monsieur et Madame Chose » est un livre assez surprenant. Ce n’est pas le genre de thématique que nous avons l’habitude de retrouver dans les livres pour enfants et pour autant, cela fonctionne bien. Et ce, grâce au côté extravagant de la narration et des illustrations qui se marient à merveille. Le livre regorge de pépites visuelles. Et les situations sont plus rocambolesques les unes que les autres, ce qui ajoute de l’humour au tout. En lisant ce livre, les enfants auront l’impression qu’il est possible d’avoir 1000 enfants, et au vu de la situation hilarante presque insensée, ils se peut même qu’ils aient envie de faire partie de leur quotidien. On peut également y voir un clin d’œil aux familles nombreuses, aux vraies fratries qui sont heureuses de vivre et de grandir ensemble.

« Les 1000 enfants de Monsieur et Madame Chose » est un livre joyeux au même titre que ses illustrations. Il parle de famille forcément, de partage et d’organisation avec humour. Est-ce que cela dissuadera les futurs parents à avoir une famille nombreuse ? Ça, c’est à eux d’en décider !