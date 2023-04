La philo en mode Serial Thinker – Ed. Hachette

La philo en mode Serial Thinker est un guide pratique, pour réviser la philosophie, avant le BAC. Un ouvrage de Lev Fraenckel, paru aux éditions Hachette, fin mars 2023, qui offre une approche fun de la philo, à destination de la génération Z !

Un sommaire, simple, bref et coloré, débute l’ouvrage. Ensuite, l’auteur, se présente brièvement, en deux paragraphes. Professeur en philosophie, à l’université, depuis dix ans, il sait préparer ses élèves au Bac, en un minimum de temps, en leur donnant envie de travailler cette matière. Une équation dans laquelle se trouve TikTok, qui a remporté un certain succès ! Ce livre est donc une suite logique, qui propose de retrouver les 17 notions abordées en terminale : l’art, le bonheur, la conscience, le devoir, l’Etat, l’inconscient, la justice, le langage, la liberté, la nature, la raison, la religion, la science, la technique, le temps, le travail et la vérité.

Une introduction, suivie d’une méthodologie, sont également à retrouver, avant de découvrir les premières notions de conscience et inconscience. Le guide est riche et intéressant, plutôt bien construit. L’apprentissage de la philosophie est quelque peu bousculé par Lev Fraenckel. Il vient s’appuyer sur des références de films et séries, des tendances actuelles, pour attirer les plus jeunes, afin de mieux comprendre et s’approprier les notions de philosophie. Les repères, les philosophes emblématiques, les citations majeures sont, bien évidemment à retrouver également, dans l’ouvrage. Le guide permet de faire le tour des grandes questions et de maîtriser les clés de l’argumentation.

La philo en mode Serial Thinker est un guide original et fun, des éditions Hachette. Un ouvrage pratique qui propose une approche fun de la philo, à destination de la jeune génération, qui doit se préparer pour le BAC ! Une méthode efficace et testée par des élèves, sur la chaîne TikTok de Serial Thinker.

