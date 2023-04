Le livre animé de mes 2 ans pour jouer à cache cache

Les éditions Grund ont le plaisir de présenter leur dernier ouvrage pour enfants : “Le livre animé de mes 2 ans”. Ce livre cartonné spécialement conçu pour les enfants de deux ans est un véritable trésor d’interactivité et d’éveil. Avec ses 24 volets à soulever, ses images à observer et ses objets à retrouver, il offre une approche ludique et interactive des premières notions pour les tout-petits.

Dans “Le livre animé de mes 2 ans”, les enfants vont suivre les aventures de cinq personnages attachants : Léon, Mia, Gabriel, Max et Iris. Chaque double page met en scène l’un des personnages dans des situations du quotidien, permettant aux tout-petits de s’identifier facilement à leurs héros.

Cherche et trouve en soulevant des volets !

La première double page présente Léon, encore mal réveillé. Il doit chercher son chausson bleu dans sa chambre. Cette scène permet à l’enfant d’explorer les différentes parties de la chambre tout en cherchant le chausson perdu.

Ensuite, c’est au tour de Mia, qui a faim, de chercher son bol jaune. L’enfant est invité à aider Mia à fouiller la cuisine pour retrouver le bol caché. Cette scène permet à l’enfant d’apprendre les objets et les couleurs de manière amusante.

Puis, on retrouve Gabriel qui adore se promener au parc et qui cherche son ballon rouge. Les enfants sont invités à l’aider à fouiller les différents recoins du parc pour le retrouver.

Après cela, c’est au tour de Max. Il s’amuse sur son tapis et cherche sa toupie verte. Les tout-petits sont appelés à l’aider à fouiller son tapis de jeu pour retrouver la toupie manquante, tout en découvrant les objets et les formes qui l’entourent.

Iris, quant à elle, cherche sa bouée rose dans sa salle de bain. Les enfants sont invités à l’aider à explorer la pièce, tout en apprenant à reconnaître les objets et les couleurs.

Enfin, la dernière scène rassemble Léon, Iris, Mia, Gabriel et Max qui vont au dodo. Cette scène permet aux enfants de souhaiter bonne nuit et d’accompagner leurs petits héros dans ce moment si important pour les tout-petits.

Au final, ces aventures captivantes et ludiques permettent aux enfants de s’identifier aux personnages, de découvrir leur environnement et d’apprendre les couleurs, les objets et les routines du quotidien de manière interactive et amusante.

Un outil d’apprentissage adapté aux 2 ans de l’enfant

Les illustrations de Tiago Americo apportent une touche de tendresse et d’humour à l’ouvrage. Ses dessins colorés et attachants captivent les tout-petits. Il les invitent à s’immerger dans cet univers ludique. Les personnages et les scènes représentées sont facilement identifiables par les enfants, facilitant leur compréhension et leur identification aux histoires. C’est juste trop choupinou !

Ainsi,”Le livre animé de mes 2 ans” est une merveilleuse façon d’introduire les enfants à la lecture et de les familiariser avec les premières notions essentielles. Grâce à son contenu interactif, ses illustrations attachantes et son approche adaptée à l’âge des tout-petits, il est un outil indispensable pour les parents qui souhaitent soutenir l’éveil et l’apprentissage de leur enfant.

