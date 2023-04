Jeu de cartes Woop ! Woop ! – Ed. Auzou

Woop ! Woop ! est un petit coffret de jeu de cartes, paru en janvier 2023, aux éditions Auzou. Un jeu de Roberto Fraga, qui propose aux enfants, à partir de 6 ans, de réussir à synchroniser les sons et mouvements, pour une danse de lémuriens amusante !

La petite boîte, pratique à emporter en week-end, ou en vacances, se compose d’une quarantaine de cartes. En effet, il y a trente cartes lémurien, une carte juré, six cartes dico et trois cartes règles du jeu et collection. Le jeu est adapté aux enfants, à partir de 6 ans, pour une durée de dix minutes. Il peut se jouer de deux à cinq joueurs. Le but du jeu reste simple, il suffit de terminer son paquet de cartes en premier ou en avoir le moins à la fin de la partie. Au verso d’une carte de règles, se trouve un mémo, afin de découvrir et reproduire les gestes et sons des cartes lémuriens, pendant la partie. Un mémo important à réaliser, en début de partie, afin que chaque joueur sache ce qu’il aura à faire, par la suite.

Le jeu est drôle, il plaît rapidement aux enfants, qui s’amusent à faire comme les lémuriens. La partie reste rapide à réaliser, pour éviter de faire languir les jeunes joueurs. Les règles se trouvent assez simples à suivre et des variantes suggérées permettent de varier les plaisirs. Le jeu est original, permettant aux enfants de se mouvoir et de coordonner des sons et des mouvements ! La mise en place est simple, le déroulement du jeu amusant, avec tous les joueurs qui bougent en même temps. Les erreurs de son ou de mouvements sont sanctionnées, alors il faudra prendre garde, pour ne pas récupérer des cartes ! En cas de doute, le juré pourra jouer son rôle d’arbitre et décider.

Jeu de Woop ! Woop ! est un jeu d’ambiance, pour les enfants, à partir de 6 ans, des éditions Auzou. Une nouvelle petite boîte, pour venir parfaire la collection de jeux, qui propose ici de danser et de synchroniser sons et mouvements, dans la bonne humeur !

Lien Amazon