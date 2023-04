Le grand bazar du Weepers Circus – Les albums musique

« Le grand bazar du Weepers Circus » rejoint la collection « Les albums musique » aux Éditions Gallimard Jeunesse. Un livre musical qui va surprendre à coup sûr, puisque les enfants vont découvrir des classiques de la chanson enfantine dans des versions surprenantes et décalées !

« Le grand bazar du Weepers Circus »

« Le grand bazar » est un album musical qui porte bien son nom. Au programme, 16 titres inédits, dont 6 grands classiques réinterprétés par le groupe français Weepers Circus. Fidèles à la réputation de ces chanteurs et musiciens, l’humour et la folie seront bien présents. Pour le plus grand bonheur des enfants qui n’attendent qu’une seule chose, découvrir leurs comptines et chants préférés dans une version drôle et entraînante. Et ils vont être servis : A la claire fontaine, Pirouette cacahuète, Promenons-nous dans les bois, Le Rock’n’roll du loup, Il était un petit navire et Un éléphant qui se balançait. Le tout en version remastérisée, attention les oreilles !

Les illustrations de Clotilde Perrin

Impossible de ne pas évoquer les illustrations de Clotilde Perrin, sous-entendu la beauté visuelle du livre. Elle possède un talent fou ! Elle offre un univers à part, en décalage parfois, mais toujours en accord avec les morceaux présents dans le livre. Son imagination en débordante, en accord avec le style musical de Weepers Circus. Bref, le duo fonctionne à merveille !

Ce livre musical envoie du lourd ! Il fait partie de ceux qu’il faut mettre entre les mains des jeunes qui aiment découvrir différents styles musicaux : hip-hop, rap, rythmes africains, berceuses, rock’n’roll. Et ils vont adorer se laisser surprendre par l’audace du groupe français.

« Le grand bazar », c’est tout à fait le genre de livre que l’on aime pour son audace. Les Weepers Circus excellent dans la réinterprétation des chansons classiques de l’enfance. Notre morceau préféré ? Difficile de choisir car ils sont tous drôles et puissants, mais « Il était un petit navire » est une vraie pépite. On ne s’attend pas à écouter une chanson aussi rock’n’roll. Vraiment, ils réussissent à nous emmener ailleurs, et le morceau est bel et bien réussi. C’est justement ce qui fait la beauté de ce livre, ils sont réussis en tout point ! Petit coup de cœur également pour « Pirouette cacahuète » qui donne l’impression d’une impro, autour d’un rock assez grunge, hyper osé qu’on adore.

Il y aurait beaucoup à dire sur le livre tant il est riche en musicalité. Et même s’il est conseillé aux enfants à partir de 6 ans, les adultes vont adorer écouter différents rythmes, sonorités. Ils vont rire, chanter et danser tous ensemble.