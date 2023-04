Je t’aime un peu… à la folie ! – Gallimard Jeunesse

Il n’y qu’à observer les deux adorables souris sur la couverture pour avoir envie de dévorer le livre « Je t’aime un peu… à la folie ! » Le duo d’auteures – Alexandra Garibal et Claudia Bielinsky – nous offre une représentation poétique de l’amour entre parents et enfants.

« Je t’aime un peu… à la folie ! – Passionnément !

« Je t’aime un peu… à la folie ! » est un livre tout en carton idéal pour les tout-petits. Dans un format un peu différent ce que l’on peut observer des livres d’éveil, les enfants vont avoir un aperçu de ce qu’est l’amour. Et se rendre compte que l’on peut aimer à l’infini, « tout au bout de la galaxie ».

« Je t’aime un peu… à la folie ! » est un livre imagé dans lequel les enfants vont découvrir une petite souris adorable qui s’amuse à effeuiller les pétales d’une marguerite : « je t’aime, un peu, beaucoup, à la folie, passionnément, pas du tout… ». C’est alors que sa maman rebondit sur le « pas du tout » et décide de lui dire à quel point elle l’aime, autour de métaphores adorables qui vont amuser les enfants. Elle lui dit qu’elle l’aime FORT comme un lion ou encore GROS comme un éléphant. Puis viennent plusieurs échanges entre eux sur le fait d’aimer peu, fort ou à la folie.

L’univers visuel est mignon comme tout ! Les couleurs sont vives, le côté démesuré des illustrations est représentatif de l’amour que ressentent les parents pour leurs enfants. Les jeunes lecteurs vont s’amuser à observer chaque détail, notamment cette adorable coccinelle que l’on retrouve sur chaque page. La narration à ce petit quelque chose de poétique, ce qui rend l’échange entre la maman et sa petite souris encore plus attachant. Bref, l’histoire est simplement adorable, tendre et addictive !

Le livre « Je t’aime un peu… à la folie ! » résonne comme une déclaration d’amour. Un amour raconté et illustré avec tendresse. Les enfants vont l’adorer !