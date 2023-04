Molière – Acte 3 – Survivre à Jean-Baptiste

Survire à Jean-Baptiste est le troisième tome de la série Molière, des éditions Glénat, paru fin mars 2023. Une bande dessinée de Vincent Delmas et Sergio Gerasi, qui présente un biopic en trois actes, qui se termine ici, entre amours, désillusions, espoirs…

18 février 1673, à l’archevêché de Paris, Armande demande à l’archevêque, un enterrement religieux pour son mari. Elle explique qu’ils sont mariés devant Dieu et qu’ils ont fait baptiser leurs enfants. Elle continue par dire que Jean-Baptiste accomplissait ses devoirs religieux et souhaitait la présence d’un prêtre avant de mourir. L’archevêque reste froid, il réplique que l’abbé présent ne peut attester de la véritable volonté du mari de se repentir. Armand affirme que l’abbé est arrivé trop tard… Si seulement les prêtes auxquels elle avait fait appel avaient pris la peine de se déplacer, cela serait autrement. L’archevêque pense qu’Armande en demande beaucoup, car Molière est connu et cela se saura qu’il n’était pas réconcilié avec Dieu, au moment fatidique. Ensuite, on accusera l’homme religieux d’avoir accordé un passe-droit…

Le récit se poursuit, oscillant entre le combat d’Armande, pour que son mari, Jean-Baptiste soit enterré, et la vie de Molière, entre réussites et échecs, amours… Ainsi, les souvenirs de sa vie tumultueuse se poursuivent dans ce troisième tome, qui revient sur la vie de l’artiste et de l’homme. La bande dessinée est plutôt bien découpée et plaisante à lire. Un grand auteur comique, qui ne sera reconnu qu’après sa mort. Il aura, malgré tout, fait parler de lui, durant son vivant. Sa vie amoureuse tourmentée, comme ses espoirs, pour le théâtre, sont mis en avant. Ce dernier tome reste passionnant et intéressant. Le récit colle bien aux faits historiques, offrant ainsi un biopic travaillé. Le dessin est assez plaisant, il est parfois maladroit, un peu caricatural, mais efficace et coloré.

Survivre à Jean-Baptiste est l’Acte 3 de la trilogie Molière, des éditions Glénat. Un biopic qui se termine avec ce troisième tome, qui revient sur la vie tumultueuse et amoureuse, de Jean-Baptiste, ses espoirs, ses craintes, ses réussites, ses désillusions, sa fin de vie…

