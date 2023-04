One More Time – Hommage Electro-Symphonique à Daft Punk

Partagez





One More Time – Concert hommage à Daft Punk. Vous en rêviez ? Overlook Events l’a fait ! Les fans orphelins à l’annonce de la séparation du groupe des casqués en 2021, ont de quoi se réjouir ! Rendez-vous le 23 juin 2023 pour un concert live electro-symphonique de l’un des groupes français les plus mythiques !

ONE MORE TIME

Concert hommage electro-symphonique à Daft Punk

Le 23 juin 2023 à 20h au Palais des Congrès – Paris

One More Time est un spectacle extraordinaire de deux heures créé pour la première fois en Europe, par une équipe spécialisée dans la création musicale et artistique, animée par la passion de la fusion entre l’image et la musique.

Le concert offre une expérience visuelle et sonore inédite : avec son jeu de lumières live et l’orchestre symphonique à hybridation électronique. Ce moment musical incroyable sera l’occasion d’apprécier en live les meilleurs titres des Daft Punk, issus de leurs albums solo et du film Tron : Legacy

HUMAN AFTER ALL – TRON: LEGACY – DA FUNK – GET LUCKY – DIGITAL LOVE – INSTANT CRUSH – AERODYNAMIC – REVOLUTION 909 – TECHNOLOGIQUE – PERDEZ-VOUS DANS LA DANSE – ROBOT ROCK – BURNIN’ – PLUS DUR, MEILLEUR, PLUS RAPIDE, PLUS FORT – FACE À FACE – UNE FOIS DE PLUS – ET TANT D’AUTRES !

C’est l’expérience électro-symphonique unique dédiée à l’un des groupes français les plus mythiques de son temps, avec son orchestre symphonique au grand complet de plus de 50 musiciens pour un spectacle son et lumière hors du commun !

Ce concert est un hommage indépendant, sans aucune participation d’artistes associés aux Daft Punk et sans utilisation d’images de clips ou de films.

INFORMATIONS PRATIQUES ET RÉSERVATION :



Concert Tribute le 23 juin 2023 à 20h au Palais des Congrès de Paris

Tarifs : à partir de 34,90 €

Durée : 2 heures

RÉSERVER

OVERLOOK EVENTS

Overlook Events est la production créatrice des tournées mondiales symphonique d’Assassin’s Creed, John Williams, TV Series Live et des célèbres concerts « rock symphonique » Dragon Ball et Saint Seiya, ainsi que des concerts d’artistes comme Danny Elfman (Tim Burton), Joe Hisaishi (Ghibli) ou encore Nobuo Uematsu (Final Fantasy). Forte de son expérience dans la création de grands concerts symphoniques, Overlook Events met à contribution son amour pour la scène et la musique pour créer le meilleur hommage possible aux Daft Punk, dans la sublime salle du Palais des Congrès de Paris.

.