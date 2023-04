Le Montespan de Jean Teulé au Théâtre du Gymnase

Partagez





Le Montespan de Jean Teulé, récompensé aux Molières 2022, véritable triomphe au Festival Off d’Avignon et plébicisté par plus de 50 000 spectateurs, est à Paris sur la scène du Théâtre du Gymnase. Une pépite historique et pleine d’humour par la plume acérée de Jean Teulé, adaptée par Salomé Villiers et mise en scène par Étienne Launay. Jean Teulé n’est plus mais son oeuvre persiste. Découvrez vite l’histoire du plus célèbre cocu de France et de Navarre.

Le Montespan

Au Théâtre du Gymnase

du 26 avril au 3 juin 2023

Connaissez-vous l’histoire du plus célèbre cocu de France ? Jean Teulé, auteur de la pièce, a relaté des faits historiquement réels pour écrire son oeuvre. En effet, le scandale Montespan eut réellement lieu à la cour de Louis XIV. Plongez dans l’histoire sulfureuse de la cour du plus grand Monarque d’Europe !

COCU ET PAS CONTENT En 1663, Louis-Henri de Pardaillan, Marquis de Montespan, et la magnifique blonde Françoise de Rochechouart de Mortemart, tombent fous d’amour et se marient. Le Marquis, perclu de dettes et ne pouvant plus tenir son rang, intègre les troupes armées du royaume pour s’attirer les bonnes grâces de Louis XIV. Pendant son absence, son épouse est introduite à la cour. L’esprit vif et enjoué, ainsi que la beauté éclatante de la Marquise vont séduire le Monarque Louis XIV qui en fera sa maîtresse. Cette situation aurait dû honorer Monsieur de Pardaillan, mais contrairement à ses contemporains, le Marquis n’accepte pas cette évolution sociale et refuse les bénéfices de sa condition de “cocu royal”. Il déclare une guerre sans relâche pour récupérer celle dont il est éperdument épris. Il clâme sa désapprobation et affiche ouvertement sa condition, allant même, “ultime affront envers Louis XIV”, jusqu’à orner son carrosse de cornes gigantesques… Molières 2022 de la révélation féminine pour Salomé Villiers Le scandale méconnu de Montespan a marqué l’histoire de la cour de Louis XIV. Quand l’histoire de France ressemble à une pièce de boulevard hilarante et magistralement interprétée, une excellente soirée est assurée ! À ne rater sous aucun prétexte. Auteur : Jean Teulé

Artistes : Salomé Villiers ou Marina Pangos, Simon Larvaron ou Benjamin Tholozan, Michaël Hirsch ou Benjamin Bollen

Metteur en scène : Etienne Launay