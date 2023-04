Top 3 des voitures Peugeot les plus vendues en France

Depuis de nombreuses années, la marque Peugeot est appréciée des Français pour son histoire, ses modèles performants et son style inimitable.Nous avons tous en mémoire les voitures les plus célèbres de l’histoire de Peugeot, comme la Peugeot 205, la 504, la 405 et l’incontournable 206.Peugeot est toujours à la mode. C’est pourquoi, dans l’article d’aujourd’hui, nous allons parler des 3 modèles de Peugeot les plus vendus en France ces dernières années.

Peugeot 208

Avec 87 885 exemplaires vendus en 2022, la Peugeot 208 est en tête du classement des voitures neuves les plus vendues en France.

Ce modèle s’est rapidement imposé comme un best-seller en France et en Europe ainsi que la 208 deuxième génération. La motorisation la plus appréciée par les clients est la version 208 1.2 PureTech 82 ch BVM5 Style qui dispose des dernières technologies de la marque.

La Peugeot 208 est un modèle performant et élégant qui convient aussi bien pour la conduite en ville que sur autoroute. Elle dispose également d’un coffre spacieux et est disponible avec 5 portes.

De plus, si vous souhaitez acheter une Peugeot 208 en bon état et à des prix abordables, ce modèle est déjà disponible sur le marché de l’occasion à des prix très attractifs. Vous trouverez également de nombreuses pièces Peugeot pour ce modèle qui connaît un grand succès.

Peugeot 2008

Ce modèle est la cinquième voiture neuve la plus vendue en France avec 50 605 exemplaires vendus en 2022.

La Peugeot 2008 est une voiture de type SUV très appréciée par les familles pour se déplacer en tout confort et avec suffisamment d’espace. Ce type de véhicule de loisirs possède également les caractéristiques d’un véhicule tout-terrain et combine donc les caractéristiques d’un 4×4 et d’un monospace.

Les principales caractéristiques de ce modèle sont les suivantes :

Plus grand et plus spacieux que la 208

Dispose d’un coffre de 434 litres.

Disponible avec un moteur diesel, essence ou électrique.

Peugeot 308

Après les modèles 208 et 2008, la Peugeot 308 est sans doute l’un des modèles automobiles les plus appréciés des Français et se classe au septième rang des voitures neuves les plus vendues en 2022 avec 41 408 ventes.

La Peugeot 308 possède un design élégant qui séduit les amateurs de conduite et d’élégance. Elle est également idéale pour les déplacements en ville comme sur la route et se distingue par son agilité et son dynamisme.

La version la plus vendue de la Peugeot 308 est la 1.2 PureTech 130ch S&S BVM6, qui offre un coffre de 420 litres, une boîte de vitesses manuelle et un moteur essence performant. En outre, la qualité du freinage est imbattable.

Bien qu’il s’agisse des 3 modèles de Peugeot les plus vendus en France, les besoins de chacun et les goûts peuvent vous amener à avoir besoin d’un autre type de modèle.

C’est pourquoi, dans la section suivante, je vous parlerai d’autres modèles de Peugeot qui méritent d’être connus.

Autres modèles

Peugeot 3008

Si vous recherchez un SUV capable de transporter cinq personnes confortablement et doté d’un grand coffre, ce modèle est fait pour vous.

Bien qu’il soit la huitième voiture la plus vendue en 2022, ce modèle est parfaitement adapté aux besoins d’une famille nombreuse et connaît donc un succès remarquable.

Voici quelques-unes des caractéristiques notables de ce modèle :

Dimensions supérieures à celles des modèles 2008 et 208

un coffre de 520 litres

Disponible avec un moteur à essence, diesel ou hybride rechargeable

Consommation de carburant réduite

Peugeot 108

C’est sans doute le meilleur modèle si vous cherchez une Peugeot d’occasion pour rouler en ville avec des dimensions adaptées à votre mode de vie.

Ce modèle est un peu plus petit que la 208 et sa commercialisation a été arrêtée en 2021. Cependant, vous pouvez le trouver d’occasion et il sera parfait pour vos trajets urbains.

Peugeot E-Traveller

Le Peugeot E-Traveller est un monospace idéal pour voyager avec toute la famille et pouvoir transporter toutes vos affaires lors de vos déplacements. Il possède également un design très élégant qui ne vous laissera pas indifférent.

Ce modèle est 100% électrique, dispose d’une autonomie allant jusqu’à 330 km et est idéal pour les amateurs d’aventure qui souhaitent profiter d’une conduite dynamique, fluide et silencieuse lors de leurs déplacements.

Comme vous avez pu le constater tout au long de cet article, des modèles tels que les 208, 2008, 308 et 3008 ont connu un grand succès sur le marché automobile français ces dernières années.

Peugeot dispose néanmoins d’une gamme de voitures très variée qui répond aux besoins de chaque conducteur, avec des propositions parfaites pour les familles nombreuses, les voyageurs quotidiens et les conducteurs plus sportifs.

Il n’est donc pas étonnant que Peugeot reste la marque de prédilection pour l’achat d’une voiture, tant ses performances et son design séduisent.