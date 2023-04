Partagez





La Balustrade de Guilaine Depis vous propose une conférence gratuite avec Thierry Paul Milleman, éminent physicien et auteur de l’ouvrage “Ondes et énergies cérébrales dans la physique quantique“, qui débattra du temps physique et métaphysique. La preuve scientifique de notre immortalité…

La Balustrade de Guilaine Depis présente

Conférence – Débat avec Thierry Paul Milleman

LA PREUVE SCIENTIFIQUE DE NOTRE IMMORTALITÉ

En présence de Jean-Marc Bastière, journaliste au Figaro, rédacteur en chef du Monde Histoire et civilisations

Mercredi 26 avril 2023 à 18h30 – Hôtel Le Louisiane Paris VIe

Qui sommes-nous réellement et quelle est notre destinée exacte ? Physique quantique et biologie moléculaire nous donnent des réponses stupéfiantes ! Découvrez un livre instructif et passionnant, simple et accessible à tous, qui va totalement bouleverser votre conception de la vie – qui, selon l’auteur, doit radicalement changer dans l’organisation économico-sociale si l’humanité veut perdurer.

Un livre dont la lecture fut un éblouissement pour Jean d’Ormesson de l’Académie Française “heureux d’être doublement immortel !” et pour le Pr François Gros, Secrétaire Perpétuel Honoraire de l’Académie des Sciences. Avec un positionnement agnostique et empirique, Thierry Paul Millemann nous dévoile par les découvertes des lois de la physique quantique, universelles et irréfutables, la réalité extraordinaire des mondes, matériels et immatériels, dans lesquels nous vivons en même temps sans nous en rendre compte. Il nous décrit également notre vraie vie intrinsèque, tout aussi matérielle et corporelle, constituée d’un amalgame instable de particules élémentaires, immatérielles et intemporelles, faites d’ondes et d’énergies, d’une complexité phénoménale. Le tout, dans un univers infini, que nous connaissons et finissons par quitter un jour, et un monde parallèle inimaginable, tout aussi mystérieux que complexe, dans lequel nous évoluons également simultanément pour l’éternité. Force est de constater que le monde, comme notre vie, n’est pas du tout celui que nous pensions être !

La conférence sera suivie d’une séance de questions-réponses pour permettre aux participants d’interagir avec l’auteur et de discuter de ses idées. Cet événement est une occasion unique de rencontrer et d’échanger avec un scientifique de renom dans un cadre convivial et stimulant.

Nous encourageons tous les passionnés de science et de recherche à assister à cette conférence exceptionnelle et à découvrir les dernières avancées en physique quantique et neurosciences. L’entrée est gratuite et ouverte à tous. Nous vous invitons à vous inscrire dès maintenant pour réserver votre place.

L’AUTEUR THIERRY PAUL MILLEMAN

Docteur ès sciences, Thierry Paul Millemann est né en France en 1953. Économiste, universitaire et ancien professeur, il crée en France et aux USA des structures de conseil en implantation et développement industriel et relations internationales. Ses activités professionnelles l’ont conduit à connaître le monde, et certains de ses dirigeants, dans son évolution et ses différentes cultures. Ses recherches dans la compréhension de la perplexité de l’essence humaine qui détruit systématiquement ce qu’elle construit, l’ont conduit à étudier, outre les rouages de l’économie et de toutes les sciences sociales et humaines, la physique, reine des sciences, et la biologie moléculaire. Qui sommes-nous réellement et quelle est notre destinée exacte ?

INFORMATIONS PRATIQUES ET RÉSERVATION :

Mercredi 26 avril 2023 à 18h30 à l’Hôtel Le Louisiane – 60 rue de la Seine, 75006 Paris

Conférence gratuite mais inscription obligatoire par sms au 06 84 36 31 85

L’ouvrage de Thierry Paul Milleman

“Ondes et Énergies cérébrales dans la physique quantique : l’immortalité dans un monde parallèle mais bien réel” aux Editions Vérone

Prix : 21,50 €

ISBN : 9791028425609

