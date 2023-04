Prix du Livre Grand Est : A vos livres, prêts, partez !

La quatrième édition du Prix du Livre Grand Est est lancée !

Ce prix met en lumière la création artistique et littéraire du Grand Est et valorise les acteurs régionaux des arts graphiques et visuels, qu’ils soient auteurs, illustrateurs et éditeurs du territoire dans les domaines de l’illustration, de la bande-dessinée ou de la littérature jeunesse.

Pour marquer le début de cette nouvelle édition, le Jury a le plaisir d’accueillir sa nouvelle Présidente, Agnès Ledig. L’autrice alsacienne de renom s’est récemment installée dans les Vosges et son dernier ouvrage « Un abri de fortune», édité aux éditions Albin Michel, est sorti en février 2023.

Composé de six membres, le Jury aura la noble mission de sélectionner les futurs lauréats du Prix du Livre Grand Est et leurs éventuels coups de coeur.

Les candidats pourront s’inscrire dans plusieurs catégories :

1. La catégorie « Bande-dessinée et roman graphique »

2. La catégorie « Album jeunesse »

3. La nouvelle catégorie « Livre vert »

Cette nouvelle catégorie vise à valoriser les acteurs déjà engagés en faveur de la transition écologique. L’objectif n’est donc pas tant de récompenser des ouvrages parlant d’environnement mais de pousser la réflexion plus loin , en valorisant les démarches écoresponsables. La conception de l’ouvrage doit ainsi répondre à des critères techniques et de vies liés à la protection de l’environnement que ce soit par les matériaux utilisés (encres végétales, papier recyclé, etc.) , les interlocuteurs mobilisés( lieux d’impression) ou encore le mode de diffusion.

Pour participer au Prix, les ouvrages candidats devront avoir été publiés en langue française, entre le 1er janvier 2022 et le 30 avril 2023, par une maison indépendante ayant son siège en Grand Est et/ou par un auteur/illustrateur résidant sur le territoire.

Les candidatures sont ouvertes jusqu’au 31 mai 2023 sur le site de la Région : www.grandest.fr/actualites/laquatrieme-edition-du-prix-du-livre-grand-est-est-lancee et via : prixdulivre@grandest.fr

La remise officielle des prix aura lieu début 2024

Avec pas moins de 130 librairies indépendantes, 90 maisons et plus de 500 auteurs, le Grand Est dispose d’une filière du livre très diversifiée et dynamique, avec de nombreuses entreprises et acteurs qui contribuent, au quotidien, à son développement. Le territoire dispose de nombreux événements reconnus liés au livre, tels que le Salon du Livre de Colmar, le Livre sur la place de Nancy, et le Festival du Livre de Metz, qui attirent chaque année des milliers de visiteurs. La Région soutient ces acteurs via différents dispositifs tout au long de Le Prix du Livre Grand Est est aussi une manière de valoriser les talents régionaux sur un territoire qui compte des écoles d’Art de grande renommée.