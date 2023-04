La collection de trésors – Ed. Glénat jeunesse

La collection de trésors est un album jeunesse de Déborah Macero, paru aux éditions Glénat jeunesse, en mars 2023. Un livre plein de tendresse et de douceur, sur le partage, l’amitié, les adieux, le renouveau, la rencontre, les souvenirs…

Llewellyn se promenait sur les chemins de la forêt, en automne. C’était un collectionneur. Il accumulait ainsi toutes sortes de choses, dans des bocaux. Plus tard, lorsqu’il contemplait le contenu d’un bocal, Llewellyn se remémorait toutes les belles découvertes qu’il avait fait. Il collectionnait des petites choses simples, ordinaires… Il y avait des boutons d’or, des plumes et des cailloux en forme de cœur. Un soir, alors que le soleil se couchait dans le ciel d’une couleur acidulée de sirop à la cerise, Llewellyn s’aventura jusqu’au rivage, en emportant autant de bocaux que possibles. Sur place, Llewellyn croisa une petite fille du nom d’Evelyn.

De là, entre partage et rencontre, va naître une belle amitié entre Llewellyn et Evelyn. Les deux enfants vont s’amuser à recueillir des choses en apparence impossibles, pour les conserver et les collectionner. Au fil des jours, la collection s’agrandit, entre souvenirs tendres et moments de bonheur. Malheureusement, un jour, Evelyn déménage… Le récit est très doux, assez simple, pour les jeunes lecteurs qui vont se plonger dans cette belle histoire. Découverte, beauté, partage, souvenirs et amitié s’entremêlent habilement, comme les adieux et le renouveau, avec la vie qui se poursuit, les nouvelles rencontres. Un récit entre tendresse et douceur, les joies simples et les petits plaisirs, qui fait doucement sourire. Le dessin est tout aussi tendre, avec un trait fin et de belles couleurs.

La collection de trésors est un bel album jeunesse, des éditions Glénat jeunesse. Un livre plein de tendresse, qui présente une belle amitié, entre partage, moments précieux et souvenirs, à travers une collection unique.

