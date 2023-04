Spectacle de Flamenco Contemporain avec Florencia OZ, Isidora O’RYAN

Dans le cadre du festival de Flamenco AZUL du centre SOLEA, ce samedi 1er avril 2023, un spectacle exceptionnel de Flamenco contemporain a emballé les spectateurs qui ont eu la chance d’y assister à La Friche de La Belle de Mai à Marseille.La prestation de Florencia OZ, Isidora O’RYAN, intimiste, a été de très grande qualité. On retiendra la fluidité, la justesse de la chorégraphie de Florencia OZ, l’harmonie musicale et vocale qu’a su amener Isidora O’RYAN. Sa voix a été une caresse qui transperce. Une très belle complémentarité des deux artistes.

Extrait du site AZUL : https://www.festivalflamenco-azul.com/2023/antipodas-de-florencia-oz-et-isidora-o%E2%80%99ryan

« Nous avons tous un double qui vit aux antipodes » écrivait l’auteur péruvien Julio Ramón Ribeyro.

La réunion des jumelles Florencia Oz, bailora, et Isidora O’Ryan, musicienne, promet un spectacle intime. Une proposition visuelle et sensorielle autour du mythe du double, au fait d’être confronté à sa propre identité et à sa dualité.

Chiliennes d’âme andalouse, les deux sœurs se plongent dans une esthétique minimaliste et contemporaine, qui recherche l’harmonie, l’élégance de la symétrie et de l’équilibre, pour raconter le voyage de quand elles étaient un, le moment où l’un a cessé d’être l’autre pour être soi-même. La danse, le flamenco, les percussions et la poésie visuelle de l’une conditionne la voix, l’instrument, la mélodie et la poésie chantée de l’autre. Il se peut que l’une soit née pendant le voyage transatlantique et de la danse flamenco, et l’autre du violoncelle et de la composition savante et avant-gardiste. Entre cordes, voix, gestes et mouvement, ce dialogue poétique qui évoque des souvenirs et des rêves futurs, questionne depuis le sentiment d’amour les marges où finit le moi et où commence l’autre.

FLORENCIA OZ

Florencia Oz, interprète au sein de la compagnie de Rafaela Carrasco puis de David Coria, mène en parallèle une carrière de soliste récompensée par plusieurs concours et festivals : prix national d’art flamenco de Cordoue en 2019, concours chorégraphique et de musique originale pour la danse de Madrid cette même année, prix Flamenco Vivo Carlota Santana New York et premier prix de danse pour Alegrías en 2015, «La Perla de Cádiz». Ses racines flamencas, elle continue de les travailler en travaillant régulièrement dans les tablaos de Séville ou de Madrid.

ISIDORA O’RYAN

Isidora O’Ryan, violoncelliste émérite, pratique le mélange des genres entre compositions savantes, improvisations, airs populaires et électro. Diplômée de la distinction maximale de l’Université du Chili, son goût de la recherche et de l’expérimentation l’a mené à vivre des expériences des plus éclectiques.

Elle s’est produite dans différentes salles de son pays et a participé à des tournées internationales au Brésil, au Pérou, en Equateur et en Argentine. Elle développe actuellement son projet en solo et fait partie des groupes Tristes et Xatarra. Elle collabore aussi avec de nombreux artistes et remporte le prix de la meilleure composition musicale du Concours Chorégraphique de danse espagnole et Flamenco avec la pièce « Galera » de sa sœur jumelle.