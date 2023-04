L’histoire de France à travers ses monuments de Delphine Gaston-Sloan vient de paraître chez Armand Colin.

Dans ce livre, trente monuments sont mis en avant. De la Préhistoire, aux Temps modernes, en passant par l’Antiquité, le Moyen Âge et l’Ancien Régime, le lecteur effectue un voyage temporel et géographique en France. Les édifices parisiens sont évidemment les plus représentés, car l’Histoire de la France s’est souvent déroulée dans la capitale.

Pour chaque site, on retrouve une jolie photo en noir et blanc, ainsi qu’une frise chronologique permettant de suivre l’histoire de celui-ci. Dans un court texte, l’autrice raconte l’essentiel de ce qu’il faut retenir. Dans un encart, nous découvrons une petite anecdote. On apprend ainsi que le film La Grande vadrouille a été en partie tourné dans les Hospices de Beaune ou que le Mont Saint-Michel a servi de prison. Delphine Gaston-Sloan met également en parallèle un autre édifice avec celui présenté. La relation pouvant relever de l’époque, de le géographie ou du style.

L’autrice nous raconte l’histoire de monuments bien connus. Ce petit voyage aux quatre coins de la France, rempli d’anecdotes est un réel plaisir. Il doit donner envie aux lecteurs, de (re)découvrir ses lieux. Un petit bémol. Une carte situant l’ensemble des sites aurait été un petit plus !

On espère que la présence de milliers de monuments historiques en France doit permettre l’écriture d’un nouveau tome de L’histoire de France à travers ses monuments !

